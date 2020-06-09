Обманутая Алексеевская: хабаровский долгострой — в графике

По данным мэрии краевого центра, в доме по ул. Алексеевской каждый день трудится более четырех десятков рабочих.

Как сообщил представитель компании-инвестора ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» Андрей Добрынин, в настоящее время в доме продолжается электромонтаж, идет оштукатуривание стен, специалисты заняты оборудованием вентиляционных шахт.

«В наших первоочередных планах – завершение всех кровельных работ. Все материалы на объект завезены. Кроме того, готовимся к обустройству тротуаров, укладке брусчатки, автопарковки, установкой детской игровой и спортивной площадок – начнем этим заниматься в июле, ищем подрядчика. Все работы идут в графике», — рассказал он.

Напомним, в 2020-м году, после полутора лет дискуссий, была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и владивостокским инвестором о том, что незавершенный из-за банкротства МУП «УКС» объект будет достроен.

Сдача дома запланирована на декабрь текущего года. Он рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных. Жилье строители сдадут «под ключ» — с ремонтом.