Самоизоляция под листом поликарбоната

Продолжаю рассказывать о том, как я познаю мир огородничества под крышей строения, собранного на моем участке специалистами «Тепличного магазина»

После того как профи из «Тепличного магазина» установили два дома для растений по обе стороны от построенной еще во времена царя гороха теплицы, в моей приусадебной жизни все пошло кувырком.

Под натиском возникших мечт качнулся бюджет, обломился на пару вечеринок, ну, вы понимаете.

Появились заморочки со строительством грядок, а вместе с ними — доски из лиственницы и баннерная ткань на обивку.

Внос почвогрунта привел к выносу мозга. В новенькие грядки натаскали земли и перемешали её с торфом и песком.

В одной из теплиц я установил полки. О, это великая вещь: семена, удобрения, рассада – все находится под крышей дома одного.

Две недели мероприятий, максимально приближенных к земле, и – вау! – есть первый результат, радующий глаз. Обе новенькие поликарбонатные красавицы включились в мой 13-сотковый социум. Помидоры, огурцы, перцы и прочие востребованные на столе овощи заехали на ПМЖ под прозрачную крышу.

И как-то одиноко и убого стала смотреться первая теплица. Пришлось ее реставрировать, приводить в чувство. Хотя, думаю, время теплиц из стекла истекло.

Директор «Тепличного магазина» мне как-то рассказал, что относиться к каждому семечку той же редиски надо правильно. Не сыпать бездумно, а класть в землю на то расстояние, которое указано на упаковке, и каждое слегка придавливать. С любовью. Если хорошие семена, будут дружные всходы.

Отведавши первый урожай редиски, которая в обилии, мешая друг другу, колосилась в старой теплице так, что приходилось прорывать, теперь смотрю на новые грядки и вижу: что ростки как по линейке. Через пару недель соберу лучший урожай, порежу в салат и покажу результат. Как посеешь, так и соберешь, модернизировал я пословицу.

Чисто для себя, чтоб понять важность такой штуковины, как теплица, соорудил несколько подобных по форме и наполнению грядок на улице. Чуть позже высажу туда рассаду, чтоб осенью было с чем сравнить.

Пересмотрев кучу материала в Интернете, я нашел множество вариаций защитных сооружений для растений. В некоторых теплицах всякой электроники – как в космическом корабле: и полив с помощью расщепления воды ультразвуком, и ионизация воздуха, и еще всяческих наворотов на пару миллионов. Мне вот что интересно, а как потом есть эти «золотые» овощи, полезут ли в рот?

Лично в мое понятие «цена-качество» продукция «Тепличного магазина» прямо очень хорошо вписалась, все мои капризы исполнили. Но результат буду считать по осени. Пока записываю дебет-кредит: доски, саморезы, шлифовальные диски, скрепки для пристрелочного пистолета, купленный торф, машину песка, саженцы перцев-помидоров – все учитываю. Потом расскажу, выгодным ли было вложение. А пока буду рассказывать как что растет и мечтать о том, что освою капельный полив.

Удачных нам урожаев!

Юрий Золотарев