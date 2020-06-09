Достроить комсомольский онкоцентр не помогли даже обещания губернатора

Работы на строительстве онкоцентра в Комсомольске-на-Амуре не ведутся, все заморожено на неопределенный срок. Клинику строят с сентября 2018-го года, но, при нынешнем отношении власти к городу президентского внимания, стройка может затянуться еще на два-три года, а то и больше.

Нет денег — нет работы, есть деньги — нет работы

Осенью прошлого года полпред президента Юрий Трутнев очень жестко высказался по поводу строительства онкоцентра в Комсомольске-на-Амуре, назвал это «плохой историей», а губернатор, тот, что «народный» обещал переехать в город Юности, чтобы на стройках закипела жизнь. Но случилось все с точность до наоборот. Губернатор не переехал, недостроенный онкоцентр встал колом совсем.

Комсомольск по федеральной программе развития ждут бюджетные вливания на 41 млрд рублей, миллиард с лишним из них — на онкоцентр: авансы фирме, та, что возводит клинику и прочие выплаты. В результате многомесячных скандалов губернатор решает разорвать контракт с подрядчиком, а неосвоенные бюджетные деньги край забирает обратно. Очень долгая история, где подрядчик не согласен с правительством региона и собирается судиться с ним.

Но все это — слезы невидимые миру, потому что и больных и врачей интересует совсем другое — когда появится хотя бы видимость активной работы и когда откроются новые операционные и палаты. Насколько я понял, сейчас идет поиск новой фирмы-подрядчика, новый конкурс и все сопутствующие дела.

Но успешным проект вряд ли будет в ближайшее время. Даже при наличии огромных «живых» денег. Потому врачи пока еще действующего в Комсомольске онкологического диспансера во время дождя бегают с тряпками и ведрами и спасают операционные от воды — так сильно течет крыша. Идет переписка с региональным минстроем, бумажной «возне» уже шесть лет и она умещается почти в 900-сот документов. То есть, помочь не могут даже работающим онкологам, обрекая их на свинские условия труда. Неудивительно, что свежая стройка так и не задышала.

Известный хабаровский экономист Вадим Заусаев охарактеризовал действующую исполнительную власть в регионе так: «равнодушие, безинициативность зашкаливают». Поэтому и страдают комсомольчане.

Волшебник и его пендель

Как вообще организована работа губернатора и его команды.? Судя по визитам главы региона в Комсомольск-на-Амуре, всё строится вокруг «раскрутки» только губернатора. Вот, прилетит волшебник, даст пендель. Мол, смотрите, руководитель края неравнодушен, стучит кулаком по столу, всякий раз приезжая в город президентского внимания ведёт себя импульсивно, пытаясь передать этот импульс замерзшим стройкам.

Пара примеров. Один — со строительства онкодиспансера, март 2020-го.

«Если мне не изменяет память, я впервые приехал сюда осенью 2018-го года. К сожалению, всё это время я слышу одни и те же слова: «сделан задел», «документация», «начинаем работать»… Тяжело принимать такие решения, но если этого не делать, то ничего делаться не будет. Я считаю, что по онкоцентру надо расторгнуть контракт, найти нового подрядчика и в кратчайшие сроки приступить к строительству. Если мы этого не сделаем, то мы этого не сделаем никогда», - заявлял тогда губернатор.

Еще одна цитата — с визита главы региона на недостроенные дороги, июнь 2020-го.

«Мы были здесь полгода назад, все так и валялось, а люди ходили и ругались, проклиная строителей и городскую власть. Не изменилось ничего. Разве что появились дыры в асфальте», - сетовал губернатор.

То есть, раз в полгода-год руководитель края приезжает на важные объекты, вокруг него куча помощников, прессы — заявления рвут на цитаты, видео визита активно «лайкают» в соцсетях. Это, как говорится, весь профит. Стройки как делались тяп-ляп, так и делаются, несмотря на обилие денег. Пендель, хоть и громкий, но не работает, ржавая система не просто не запускается, а разваливается вместе с недостроями.

Важен еще один пример, я про это уже писал, но повторюсь. Больница в Советской Гавани, где лечат в том числе и коронавирусных больных, «больше похожа на сарай». Это слова депутата из Совгавани Светланы Балашовой.

«Больше года назад губернатор края во время визита в Советскую Гавань обещал нам выделить на ремонт больницы 450 млн рублей. Хотя главврач просила хотя бы 19 млн, чтобы хоть косметический ремонт сделать. Мы просили выделить нам деньги на покупку 20 квартир для медиков на вторичном рынке. Губернатор предложение отверг, пообещав построить дом для медицинских работников. Администрация города выделила землю под строительство. Ничего из этих обещаний не выполнено, даже в бюджет средства не заложены»

Правительство региона замерло в каком-то безрадостном статус кво. Денег нет — всё рушится, появляются бюджетные миллиарды — ничего не меняется.

Александр Безденежных