Чем дальше — тем интереснее

Немного о том, как горожане могут повлиять на результаты Фестивального конкурса.

Обычно после того, как отгремит праздник, всё вокруг успокаивается, и жизнь входит в своё рутинное течение. Но не в нашем случае.

День Города прошёл, но посвящённый ему Хабаровский фестиваль для тех, кто дома «Весь Город. Онлайн» продолжается! Каждый день в наших социальных сетях мы представляем новых участников. Их активности всё интересней и увлекательней. И Оргкомитету Фестиваля всё сложнее делать выбор – кого из них разместить на сайте https://vesgorod.online/

Напомним, что именно те участники, чьи активности помещены на официальный сайт Фестиваля, будут претендовать на победу. Победителей выберет независимое жюри в трёх номинациях – «Смотри» (лучшая активность для развлечения аудитории), «Учись» (лучшая активность для обучения аудитории) и «Пользуйся» (лучшая полезная активность).

Представляем, как непросто будет жюри сделать свой выбор!

Суперпозитивная фитнес-инструктор Мария Степанова или заразительная бодиперкуссионистка Мария Рихтер? Театральное закулисье от Хабаровского Театра Кукол или трогательные мульты от студии «Пластилиновая ворона»? Одни могут научить, как самостоятельно сделать крафтовую мебель, другие дают бесплатные психологические, риелтерские или бизнес-консультации. Что уж говорить о многочисленных онлайн-шоу? Это и онлайн-спектакли от легендарного хабаровского ТЮЗа и декламация произведений местных поэтов от артистов Белого Театра… В общем, выбор непростой.

Чтобы облегчить задачу жюри, а заодно увеличить шансы понравившихся вам участников – приходите на сайт https://vesgorod.online/ и голосуйте за тех, кто впечатлил вас сильнее других. Те, кто наберёт больше зрительских лайков будут награждены отдельно.

Переходите на сайт! Выбирайте! Поддерживайте! Новые участники будут появляться регулярно до 25 июня! Ну а 30-го жюри объявит победителей.

Пресс-служба Фестиваля «Весь город. Онлайн»