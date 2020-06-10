В Переяславке — массовое отравление водой

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей в поселке Переяславка, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

9 июня 2020 года в прокуратуру района им Лазо поступило коллективное обращение жителей поселка Переяславка о массовом инфекционном отравлении.

Проверку провели немедленно, в ходе которой установлено, что с 5-го по 9-ое июня в районную больницу с признаками отравления в результате употребления воды обратился 21 человек.

По результатам проверки прокурором района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.