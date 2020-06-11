«Вместо леса в Хабаровском крае скоро будет пустыня»

В заголовок мы вынесли слова общественника, занимающегося вплотную проблемами вырубки лесов в Хабаровском крае. Сергей Сусликов — не человек-одиночка, спасающий тайгу. На его стороне в том числе и представители ОНФ. Если коротко - «под нож» в лесах сейчас идет всё, включая краснокнижные амурский бархат и орех. Попытка обратиться за помощью к действующему губернатору региона по словам Сусликова, не привела к ощутимым результатам — на лесе продолжают греть руки все, кому не лень





Закон не есть порядок

Для начала немного конспирологии. Известно, что в бытность бизнесменом, губернатор Хабаровского края имел долю в фирме, торговавшей лесом. И, давным-давно, когда деревья были большими, а нынешний губернатор занимал кресло в Госдуме, был у него помощник, «авторитетный бизнесмен» Михаил Тимофеев. СМИ писали, что в 2011-м году Тимофеев был лидером жестокой ОПГ и «стоял на страже интересов семейного бизнеса» тогда еще депутата, а ныне — губернатора.

Тимофеев получил 8 лет колонии, и, поговаривают, через какое-то время после освобождения, занялся лесным бизнесом. Так это или нет — неизвестно, утверждать не беремся.

Опять же по слухам, громкое дело фирмы «Азия лес», где один из фигурантов — бывший зампред правительства региона Василий Шихалев получил 4 года условно за махинации лесом - могло быть разборками конкурентов. В подельниках у Шихалева был директор лесной «Азии лес» Александр Пудовкин.

Его жена, Наталья Пудовкина, после громкого скандала с обыском в своем кабинете, ушла из команды Фургала, из правительства Хабаровского края и взялась спасать предприятие мужа. Доказательств, что частный леспром уничтожают конкуренты у неё нет, она по чиновничьей привычке осторожна в формулировках: «у меня нет аргументов для такой версии» и «если правительство принимает меры, направленные на разрушение предприятия, значит, это кому-то надо?»

Это все конспирология и высокие кабинетные материи. Что же на самом деле творится в лесу, в дальневосточной тайге? А там, по оценке экологов — хаос.

Я теряю корни

За то время, пока губернатор руководит краем ситуация в лесах ухудшилась. По словам эколога Сергея Сусликова, возникает нелепое предположение — законодательство лесная мафия переписала под себя. Руби — не хочу. Идут под пилу краснокнижные деревья, в том же Мухене, где еще год назад были несколько участковых и опер, теперь следить за преступлениями в тайге некому. Полиция на вызовы приезжает из райцентра, ОБЭП бывает наездами.

Вот одна из схем. Например, появляется разрешение на строительство нескольких лесных дорог. Под них, соответственно, необходимо вырубить лес. Заходят вальщики, «чистят» тайгу, а потом лесопользователь заявляет, что передумал и дороги не нужны. А древесина — все, уже вывезена.

Нет контроля и за контролерами. По словам Сергея Сусликова, лесники — прямые участники коррупционных схем.

«Акты проверок у них, якобы, в порядке. Но лесничие по закону не обязаны проверять все 100% делян. Они должны проверить выборочно только 10% делян. Вот они как бы и выбирают. И все у них – законно, все в порядке. А вы в тайгу зайдите: там пустыня. Но даже так называемые показные деляны, которые они проверяют, не соответствуют действительности, там все не так, как в актах. Смотрите, какая схема. Например, в данном районе произрастает 100 кубов леса. Лесопользователь по закону может выпилить до 30 процентов. А ценных пород можно вырубить 3-4 куба из 100. Но ведь в акте можно написать, что там не 100 кубов произрастает, а 1000. И тогда, опять же, по документам, все сойдется: было 1000 кубов, вырублено 300, ценных пород тоже все по нормативу. Но по факту – там уничтожен весь лес, под корень. Но кто поедет проверять? Да никто. Тайга большая»

Сергей Сусликов не голословен. Он вместе с членами ОНФ часто бывал в тайге, своими глазами видел, как грабят дальневосточную тайгу. Замечал, записывал, собирал доказательства. Все для того, чтобы обратить внимание на хаос в лесу и обратиться за помощью к действующему губернатору. Сусликов полагал, что помощь последует и удастся остановить варварство хотя бы частично.

Но из офиса губернатора — обещания всех наказать и отписки.

Тут надо вернуться к супруге «опального» лесопромышленника Наталье Пудовкиной. По ее мнению, сплошные обещания невыполнимы, это работа на публику, а не на результат. И еще - «управленцы отрасли далеки от проблем и не занимаются ими должным образом»

Александр Безденежных