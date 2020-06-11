Гороскоп 10 - 17 июня: Время новых возможностей

Карта недели – «К цели»

Перед вами стоит непростой выбор, именно от него будет зависеть дальнейший ход вещей. Сделать шаг назад или два вперед - зависит только от вас. Продумывайте свои действия до мелочей и не забывайте о том, ради чего или ради кого вы начали этот путь.

Овен – «Надежды живы»

Пришла пора второго дыхания для ваших надежд. В начале недели, вероятнее всего, заключится новый союз. Отвага и мужество помогут преодолеть любые трудности. Новых сил для борьбы с неудачами придадут встречи со старыми друзьями или давней любовью.

Телец – «Знаки»

Вы можете стать суеверным и начать видеть предзнаменования в обычных житейских мелочах. Однако повода для беспокойства нет. Ничего страшного это чутье не предвещает. На этой неделе удача на вашей стороне.

Близнецы – «Энергосберегающий»

Сейчас вам необходимо сохранять спокойствие. Накопленных сил на все не хватает, нервы на пределе, приближаются неприятности, решить которые помогут близкие вам люди. В среду вам удастся самому разрешить кое-какие дела, но об успехе вы узнаете только ближе к концу недели.

Рак – «Решай»

Отложите путешествие, займитесь решением вопроса финансовых проблем, это поможет извлечь не только материальную выгоду, но и получить полезный опыт.

Лев – «Итог дружбы»

Вам удастся достичь соглашения с начальством, что уже в середине недели принесет прибыль. Вплоть до субботы вы будете обдумывать поступившее предложение, которое откроет новые возможности, не исключено повышение по службе.

Дева – «Только учусь»

На этой неделе вы сможете научиться чему-то новому. Возможно получение нового выгодного заказа и, как результат, улучшение финансовых дел. Однако будьте терпимы к окружающим и внимательны к своему состоянию здоровья.

Весы – «Мудрец»

Вы думаете, что все легко и просто, но это далеко не так. Вы абсолютно равнодушны к духовным целям, поэтому все идет не так, как хотелось бы. Положение дел улучшится уже во вторник, вам откроют секрет, который в дальнейшем поможет принять мудрое решение.

Скорпион – «На тормозах»

Вы очень торопите события. Вам хочется как можно быстрее проявить силу, храбрость, властность. Не бегите впереди паровоза. На этой неделе задумайтесь о дополнительном хобби. Важные дела на время придется отложить, но успех этого дела гарантирован.

Стрелец – «Планируй»

Любые начинания будут успешными. Вы легко воспринимаете новую информацию, но, несмотря на это, распределяйте время рационально и продумывайте все до мелочей. В противном случае вы окажетесь в глупой ситуации.

Козерог – «Если добрый ты»

На этой неделе желание поделиться с другими вас не оставит. Вы отправляетесь на поиски справедливости, и эти поиски не безрезультатны. Вы легко найдете сторонников и уже вместе найдете благотворителей. Потраченное время не напрасно, все вернется сторицей.

Водолей – «Сила духа»

Вашей стойкости можно только позавидовать. Вы легко переживаете невзгоды, печали, не подозревая, что конкуренты проводят против вас активную кампанию.

Рыбы – «В поисках плеча»

Ваши действия ограничены нерешительностью окружающих, поэтому положение легким назвать нельзя. Если вы ни в ком не находите поддержки, задумайтесь о правильности выбора круга общения. В данной ситуации вы бессильны, в этом случае остается только ждать, поддержка прибудет ближе к концу недели.