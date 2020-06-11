Незабытые рецепты

Хабаровские долгострои: помощь мэрии губернатору, сетевой протест, попытка возврата в «долевые» времена

Ситуация с жилищным комплексом «Алексеевская» была, пожалуй, одной из самых острых в крае. Дольщики в феврале текущего года даже выходили на пикет к Белому дому. Их пригласили на встречу с представителями регионального правительства.

Рандеву закончилось по классическому «рецепту губернатора». Это когда даешь обещание взять под личный строгий контроль ситуацию со стройкой и вовремя ввести ЖК в эксплуатацию. Второй ингредиент следует добавить через пару месяцев, когда терпение у людей снова начнет подходить к концу. Интересно, что состав второй составляющей блюда полностью аналогичный первому.

Третий ингредиент обычно не добавляют, так как дольщики, как правило, уже не хотят пробовать этот «шедевр» кулинарии. Если следовать лаконичному языку, то наш «народный» предпочитает «болтать, но не смешивать».

Только благодаря вмешательству городской администрации удалось «запустить» ЖК «Алексеевская». К проекту привлекли инвестора ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика». И вот на стройке уже более четырех месяцев кипит жизнь. Не в том смысле, что комплекс облюбовали маргиналы и активно заселяют подвалы (как часто бывает с долгостроями). А в том смысле, что там трудятся рабочие. В настоящее время в доме продолжается электромонтаж, идет оштукатуривание стен, специалисты заняты оборудованием вентиляционных шахт.

«В наших первоочередных планах – завершение всех кровельных работ, — рассказал Андрей Добрынин, представитель компании-застройщика. — Все материалы на объект завезены. Кроме того, готовимся к обустройству тротуаров, укладке брусчатки, автопарковки, установке детской игровой и спортивной площадок – начнем этим заниматься в июле, ищем подрядчика. Все работы идут в графике».

Сдать «Алексеевскую» планируют в декабре 2020 года. Там будет 68 квартир эконом-класса, причем с уже выполненным ремонтом.

Пока не все дома

Хабаровские долгострои: помощь мэрии губернатору, сетевой протест, попытка возврата в «долевые» времена

Принимать помощь от «варяг» нашим долгостроям не привыкать. В феврале компания АО «Сахалин-Инжиниринг» выкупила за 78 миллионов рублей дом на улице Павла Морозова. Его когда-то возводил легендарный «Дальспецстрой».

После банкротства компании наследие перешло к ГВСУ №6. Однако организация оказалась не сыном знаменитого родителя, но пасынком – и не «потянула» наследство. Сахалинцам требовалось вложить в стройку не менее 600 миллионов рублей. Сдать многоэтажку в эксплуатацию зодчие намерены в 2021 году.

Ностальгия застройщика

«Золотое время», когда можно было собрать с людей деньги за будущие квартиры и пропасть с экранов радаров, надеемся, кануло в Лету. Сейчас строительные организации больше не смогут напрямую использовать средства дольщиков, ибо финансы хранятся на специальных эскроу-счетах в банках.

Первыми в крае, кто перешел на новые правила работы, стали проекты «Петроглиф Парк» (ООО «Специализированный застройщик Альта», ООО «Специализированный застройщик Альтамира»), жилой дом «Культура» (ООО «Рациополис»), жилой дом «Поколения» (ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК»), жилой дом «Кристалл» (ООО «Инвест-ДВ»), «Кетом парк на Шуранова» (ООО «Азия Трест»), дом RIVERDAY (ООО «Специализированный застройщик «Градъ Сервис»), жилой комплекс «Березки» (ООО «Фонд жилищного строительства»).

Тем не менее имеются попытки вернуть «благословенные» долевые времена. Недавно прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы ООО «СЗ «Уют-строй».

«В ходе строительства жилого комплекса бизнес-класса «Гродеков» в центре Хабаровска директор «СЗ «Уют-строй» заключил инвестиционные договоры на общую сумму свыше 563 млн рублей с 55 гражданами, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по связям со СМИ Анна Исаева. — В то же время коммерческая фирма нарушила федеральное законодательство и не получила заключение контролирующего органа о соответствии требованиям финансовой устойчивости, что является обязательным для привлечения средств граждан».

Как заработать жителю бараков?

В Хабаровске сдвинулась ситуация с бараками. Безусловно, чтобы решить эту проблему, потребуется немалое количество времени, однако людям стали предоставлять благоустроенное жилье, а хибары сносить бульдозерами.

Как, например, собираются поступить с двумя домами на улице Дикопольцева. Оба здания 1952 года постройки. Участок, где они стоят, в 2015 году был включен в городскую программу по сносу и расселению многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий Хабаровска. Аукцион выиграла компания ООО «Дальвостокстрой».

С августа 2019 года удалось расселить почти всех жильцов. Им приобрели нормальные квартиры, причем в некоторых случаях вчерашние жители бараков даже получили бОльшие по габаритам жилплощади.

Теперь на ул. Дикопольцева одну из развалюх наполовину разобрали. А вот во второй одна из семей «оккупировала» квадраты и отказывается покидать дом. Схема стара, как мир, – надо лишь потерпеть и пожить в бараке еще пару лет, тогда, возможно, удастся выселиться не за большие, а за очень большие деньги (застройщик приобрел им четырехкомнатную квартиру, но этого показалось мало).

С этой семьей мэрия пока ведет судебную тяжбу. Если консенсус будет достигнут, то барак снесут в течение месяца.

Игорь Свинников