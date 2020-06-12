Фургал открывает двери коронавирусу?

Тревожная информация выяснилась вчера, 11 июня, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сообщая об общей ситуации в стране, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила довольно странные действия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. При заметном росте заболеваемости коронавирусом в регионе и новом для края антирекорде в 72 новых заболевших за сутки губернатором принято решение о снятии ряда ограничений. В частности, с 11 июня открыты фитнесс-центры, 15 июня открываются детские сады, с 18 июня – уличные веранды кафе и ресторанов. Следует отметить, что решения эти не были согласованы с главным санитарным врачом Хабаровского края.

В условиях складывающейся в крае эпидемиологической ситуации такие решения Анна Попова считает необоснованными. Читай – опасными.

В администрации города Хабаровска уже бьют тревогу по поводу возможной нехватки койко-мест, специалистов и оборудования для новых пациентов, зараженных COVID-19.

Отметим, что в целом по России ежедневный рост заболеваемости составляет 8-9 тысяч человек в день. Число новых пациентов снижается в Москве и Московской области. Коронавирус отступает в регионы.