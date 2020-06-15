Прокуратура снижает цены в районе Полины Осипенко

После вмешательства надзорного органа в районе им. Полины Осипенко снижены цены на чай и и яблоки, наказаны два человека.сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Районной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о ценообразовании на продовольственную продукцию, в ходе которой в деятельности индивидуального предпринимателя выявлены факты необоснованного завышения цен на товары народного потребления.

«Установлено, что в магазине продовольственных товаров торговые надбавки на яблоки и чай листовой составили свыше 30% к цене приобретения без учёта транспортных расходов, установленных для района имени Полины Осипенко», — сообщает ведомство

Прокурор района внес предпринимателю представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены незамедлительно. Цены на продукты снижены до необходимого уровня, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На основании постановления прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен) в виде предупреждения.