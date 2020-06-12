Противопожарные рейды начались в Хабаровске

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 36 рейдов провели за выходные сотрудники государственного пожарного надзора совместно с представителями лесоохраны и органов власти муниципальных образований.

В результате проверки выписали 4 протокола за нарушение требований пожарной безопасности и 3 предостережения.

«В частном секторе ситуация с пожарной безопасностью всегда стоит на особом контроле, — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Максимов. — Многие дома деревянные, старые, возможно, где-то старая проводка. Есть заброшенные участки с высокой травой, которую никто не убирает. Сейчас, когда трава зеленая, это не представляет особой опасности, а осенью или весной эти участки могут стать причиной большой беды».

Инспекторы напоминают, что на территории дачных участков обязательно должны стоять резервуары с достаточным объемом воды, чтобы в случае пожара начать тушение самостоятельно. Также, нельзя забывать о том, что необходимо следить за доступным подъездом к участкам.

На переулке Тихом в Хабаровске, строительная техника перекопала участок дороги, тем самым перекрыв проезд и не проинформировало подразделение пожарной охраны. Данное нарушение может повлечь и административную ответственность.

По действующему законодательству руководители организаций, осуществляющей ремонт (строительство), должны предоставлять в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.