Хабаровский край уходит в социальный минус

Еще по итогам прошлого года регион находился на 46-м месте в стране по уровню «социльной ориентированности» бюджетов, нас опередила даже ЕАО. А лидером и на Дальнем Востоке и вообще в стране стал Сахалин, там на одного жителя в среднем приходилось 106 тыс рублей: треть бюджета на острове тратили на образование и социальную политику. В Хабаровском крае жители могли рассчитывать всего на 45 тыс бюджетных социальных рублей, и в ближайшие два года эти расходы, судя по плану, сократятся.

«Горячие» траты

По оценкам экспертов на фоне коронавируса Хабаровский край ждут серьезные потрясения, потери в экономике катастрофические. Еще в апреле политолог Илдус Ярулин рекомендовал властям Хабаровского края немедленно обращаться за помощью в федеральный центр, потому что приходится бороться не только с пандемией и поддерживать экономику на плаву, но и обслуживать огромный госдолг: по уровню займов регион вышел на 7- место в стране, и лидирует в ДФО.

Перспектива выглядит много хуже, поскольку в этом году на медицину Хабаровский край планировал потратить 13,5 млрд рублей, а 2021-м — 9,1 млрд. Еще меньше денег, судя по тексту закона о бюджете, будет в 2022-м году — на медицину отводится всего 7,8 млрд рублей. Разрыв огромен, и за счет чего его закрывать — неясно. Чего недополучат медики? Обещанного ремонта, оборудования? С этим и сейчас все очень плохо, судя по тому как хирурги из комсомольского онкодиспансера спасают операционные от дождя. Между тем на обслуживание госдолга в краевом бюджете-2022 заложено 4,8 млрд рублей, почти две трети расходов на медицину.

ЕАО, кстати, несмотря на скудный бюджет, в следующем году намерено увеличить расходы на здравоохранение.

К марту 2020-го года действующее правительство региона увеличило госдолг почти на 14 млрд рублей — это в сравнении с 2018-м. Львиная доля займов — дорогие коммерческие кредиты. В то же время «усохло» образование. Текущий год — 23,2 млрд рублей, следующий — 22,3 млрд, 2022-й год — уже 21,2 млрд рублей. На бумаге это выглядит как потери почти в 2 млрд рублей. По мнению Ярулина, доходы идут на погашение кредитов, а не на нужды жителей края.

Графа «Национальная экономика» в этом году должна «съесть» почти 18,5 млрд рублей, через два года это сумма уменьшится уже до 14, 1 млрд. Например, дорожное хозяйство потеряет в сравнении с этим годом почти 2 млрд рублей.

Где брать деньги, если экономический блок правительства заранее спланировал «усыхающий» социальный бюджет, а регион стремительно погружается в долги? Выходов может быть три: найти внутренние источники дохода, т.е стимулировать экономику; занять еще денег на латание дыр и — экономия на расходах, то есть на людях и их комфорте и безопасности.

Если раньше люди ждали каких то ощутимых улучшений от команды нового губернатора, то сейчас, по мнению политолога Ярулина, народ остыл и стал трезветь. Притча во языцех — Комсомольск-на-Амуре. Огромные деньги выделил федеральный центр, но экономика города не задышала. Не строятся дороги, больницы — все заморожено, губернатор и его команда — в конфликте с подрядчиками.

Нет четкой стратегии, управленческое звено, то, что ниже губернатора, не работает, поскольку какое-то движение на важных комсомольских стройках начинается лишь с приездом главы края. Что тогда говорить об остальном, куда не текут рекой «московские» деньги? Раньше это списывали на паралич местной мэрии, теперь же глава города — однопартиец губернатора, «элитных» конфликтов, вроде нет, но нет видимых успехов.

Политтехнологи заметили еще прошлой весной - «губернатор пытается хвататься за все проблемы подряд, но ни одну из них не доводит до решения».

Нет видимых успехов в социалке и в Хабаровске. Тут — вновь — конфликт правительства и мэрии, обещанные краем социальные карты, с примерными расходами до 3 млрд рублей, не запущены. И да, если в Приморье порядок в общественном транспорте навели спокойно, с помощью административного ресурса, то мы отметились международным скандалом, когда ОМОН провел рейд в одной из транспортных фирм. В результате — сообщения об избитых водителях-мигрантах. А это — тоже социальная политика, показывает отношение к людям.

Человек, влюбленный в

Если говорить о так называемых самовыдвиженцах в соседних регионах, то на Сахалине, лидере по «социалке», например, ввели доплату всем пенсионерам — тысяча рублей в месяц. Более 3,5 млрд остров дополнительно потратил на социалку, почти два миллиарда добавки ушли на здравоохранение.

Приморье в условиях пандемии ввело «красные» ценники, наполнив магазины дешевыми продуктами питания.

Мы еще осенью серьезно отставали от соседей по уровню жизни. Возьмем плату за жилье в государственном и муниципальном фондах. Приморье — 33,5 рубля за квадрат, ЕАО — 23 рубля, Сахалин — 25. Хабаровский край «опередил» всех своим благополучием. Мы платим за квадратный метр почти 47 рублей. Это данные Росстата.

Еда, колбаса вареная. Амурская область — 389 р. за кг, Якутия — 378, Хабаровский край — 430 целковых за кило колбасы. Дальше идет масло сливочное. Магадан — 567 рублей за килограмм, Якутия — 585, Хабаровский край — 824 руб за кг.

Хлеб, сорт — пшеничный, цены тоже в килограммах. Амурская область — 47 рублей, Приморье — 52. Хабаровский край — 72 рубля за кило пшеничного.

Новые рабочие места и новые зарплаты способны как то смягчить высокие цены, но, цитирую политолога Илдуса Ярулина, «Хабаровский край демонстрирует стабильную стагнацию рынка труда. За три года, по данным РИА «Новости», потеряно 23,5 тыс. рабочих мест. В 2019 году край только на площадках территорий опережающего развития потерял 837 рабочих мест». Практически по всем рейтингам Хабаровский край находится в зоне так называемой «слабой устойчивости». Пока никто ещё не отмечает, что мы достигли серьёзного успеха.

Александр Безденежных