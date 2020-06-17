Гороскоп: Максимум сил

Карта недели – «Действуй»

Хорошая работа принесет неплохие плоды, но для того чтобы добиться желаемого, необходимо приложить все свои силы, подключить все свои знания и связи, действовать честно, неподкупно и уравновешенно. Затормозить получение желаемого могут только мелкие конфликты материального характера, а также семейные разборки.

Овен – «Устраняй»

Может показаться, что кто-то строит вам козни, но на самом деле в происходящем виноваты только вы. По невнимательности вы допустили ошибку, которая сейчас не просто стоит на пути, она может повлечь за собой крах всей системы.

Телец – «Упс!»

По какой-то причине вы не сможете довести начатое дело до конца. Неожиданное препятствие собьет вас с толку. Но это не повод раскисать, на самом деле более пристального внимания сейчас требует совсем другая сторона вашей жизни.

Близнецы – «Забывая прошлое»

Вам не дает покоя упущенный когда-то шанс. Вам кажется, что у вас была возможность повлиять на ситуацию, однако это лишь иллюзия. Изменить прошлое не в ваших силах, а вот начать строить счастливое будущее уже сейчас вполне вам по плечу.

Рак – «Фартовый»

Что бы вы ни записали в ежедневник на эту неделю, все получится. Удача и успех ждут вас в любом начинании.

Лев – «Стройка»

Сейчас самое время завязывать знакомства, выбирать спутника жизни, искать единомышленников. Вам удастся построить крепкие отношения с хорошими, надежными людьми, а также помириться со старыми врагами.

Дева – «Исправляй»

Вы сделали свой выбор, наберитесь терпения и наблюдайте как события развиваются теперь. Ваш поступок оставил двусмысленное впечатление, поэтому еще некоторое время вам придется расхлебывать его последствия.

Весы – «Потолок»

Сейчас вы действительно испытываете сильное моральное переживание. Однако задумайтесь, можете ли вы дать больше, чем уже дали?

Скорпион – «По заслугам»

Не исключено, что вам поднимут оклад или предложат более оплачиваемую работу. Ваши терпение, качественный труд и тонкий расчет будут щедро вознаграждены.

Стрелец – «Выводы»

Все плохое уже позади, вы приходите в себя и начинаете учиться жить, радоваться хорошим моментам, замечать красоту природы. Самое главное – сделать правильный вывод из происшедшего, чтобы в будущем ситуация не повторилась.

Козерог – «За мир»

Вы привыкли все делать по-своему, поэтому пренебрегаете хорошими, добрыми советами, что может не на шутку обидеть близких. Постарайтесь не играть с огнем и, если на этой почве возникнет конфликт, решить его мирным путем.

Водолей – «Не вижу зла»

Критика, направленная в вашу сторону, не должна расцениваться как зло, прислушайтесь и вы найдете в этом и хороший совет, и ответ на свой вопрос.

Рыбы – «Время перемен»

Перемены уже совсем близко, вероятно, вы смените род деятельности или заведете увлекательное хобби. Возможно, кто-то сделает вам интересное предложение. Намеченная поездка будет очень удачной и увлекательной.