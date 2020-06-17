Калькулятор валют

Для осуществления платежей в пределах одной страны достаточно национальной валюты. Однако если вы планируете сделать заграничный перевод средств или купить товар за рубежом, может потребоваться конвертация валюты.

Курсы валют постоянно меняются, поэтому прежде чем приобрести доллары, евро или другую валюту, важно заранее знать результат транзакции. Сделать это поможет конвертер валют Mastercard - своеобразный калькулятор, который позволяет клиентам платежной системы мгновенно получить актуальные сведения о текущем валютном курсе.

Как воспользоваться калькулятором валют Мастеркард

Чтобы узнать текущий курс любой валюты, вам достаточно выполнить несложный перечень действий:

Укажите дату проведения операции, чтобы увидеть курс валюты на этот день.

Выберите из списка любую валюту мира, которая вас интересует.

Введите процент комиссионного сбора.

Выберите из следующего списка валюту, чтобы увидеть конечный результат финансовой транзакции.

Нажмите на кнопку "Вычислить", после чего вы мгновенно увидите курс валюты и сумму, которая будет зачислена на счет после конвертации.

В каких ситуациях может помочь конвертер валют

Если вы находитесь за границей и планируете сделать покупку, также воспользуйтесь калькулятором валют. Это позволит вам узнать точную сумму средств, необходимых для осуществления транзакции. Это же можно делать при оплате заказа в иностранном ресторане, или зарубежном магазине.

Если вы часто посещаете другие страны во время путешествий или деловых поездок, конвертер валют Mastercard поможет вам узнать, сколько денег вы получите в конкретной валюте после обмена средств.

Выполняя функцию своеобразного онлайн-калькулятора, конвертер:

предоставляет возможность в режиме онлайн 24/7 получать актуальные сведения о валютных курсов;

помогает оперативно рассчитать сумму, которую клиент получит на карту, если сделает валютный обмен именно сейчас;

позволит не только узнать текущий курс, но и сравнить его с предыдущими, если пользователь выберет нужную дату в календаре.

Особенности использования онлайн-конвертера валют

Валютный курс постоянно меняется, поэтому конечный результат финансовой транзакции может отличаться от значений, указанных в калькуляторе Мастеркард. При этом важно помнить, что конвертер показывает только приблизительное значение как национальной, так и иностранных валют.

Автоматическая конвертация происходит моментально, однако вам следует помнить, что между суммами возможные различия. Такое может происходить в ситуациях, когда банк, который выпустил карточку клиента, удерживает комиссии за транзакции.