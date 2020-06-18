Амурские казаки покорили Пик

75-летнему юбилею Великой Победы было посвящено восхождение на господствующую вершину Северного Сихотэ-Алиня — горы Пик. Экспедиция, в которую вошли также краеведы, географы и охотники, водрузила здесь два знамени — Амурского казачьего войска и Русского географического общества.

Как рассказал постоянный участник казачьих походов Александр Мурашев, действительный член Русского географического общества и академик Дальневосточной народной академии наук, в кровопролитной войне участвовали соединения казачьей конницы, громившие вражеские тылы. В действующую армию также были призваны потомственные казаки из станиц Амурского бассейна, многие из которых геройски погибли. Поэтому и было принято решение отметить память о подвигах и жертвах казаков в Великой Отечественной войне.

А то, что наряду со знаменем Амурского казачьего войска на вершине было водружен стяг Русского географического общества, отнюдь не случайно. Географические открытия на востоке Азии неизвестных ранее в Европе территорий осуществлялись казачеством, а в исследовании и освоении участвовали офицеры — члены Императорского русского географического общества (ИРГО).

В настоящее время руководством страны придается огромное значение географическим исследованиям и общественно важным мероприятиям. Учреждены награды и премии разработчикам и участникам наиболее важных проектов. И не переведутся никогда в России люди, с риском для здоровья и даже жизни восходящие к вершинам в прямом и переносном смысле с миссией памяти, знаний, просвещения.

— Кто не видел дальневосточной тайги, тот не сможет представить себе трудности переходов, — говорит Александр Мурашев. — Практически непроходимые многокилометровые стланиковые заросли, ветровал и бурелом, и все это погружено в мощные как проволока заросли багульника и рододендрона золотистого — пара километров пути обернется несколькими днями невероятных усилий. Краеведам Циммермановки только в двенадцатый раз удалось найти более-менее проходимый маршрут к горе Пик в сложной топографической обстановке. Наш маршрут был тринадцатым, но это не означает, что путь был легким, несмотря на то, что проводниками были краеведы.

В этом месте к магистральному хребту примыкают водораздельные хребты Хоми и Ян-Индя, в чем и состоит сложность топографии данного участка. В северной части гора обрывается к истокам ключа Каменистого полукилометровой пропастью с отвесными гребенчатыми скалами, по кромке которой отряд казаков пробирался к вершине. Но прежде отряду надо было преодолеть плато крупноглыбовых развалов, упирающееся в соседнюю гору Ларгасу, и километровый участок мертвых зарослей векового кедрового стланика, опаленного таежным пожаром. А выше — все такие же заросли, каменистые осыпи и скелеты переплетенных стелющихся стволов.

Что, что интересно, на этих высотах кроме медвежьих были замечены следы тигра. С потеплением климата тигры стали заходить дальше к северу. На этих высотах можно было видеть и следы огромного сохатого. Павел Сысоев, увлекающийся орнитологией, отмечал, что в окрестностях появилась голубая сорока, обычно обитающая южнее.

На высоте 1300 метров. казаки решили устроить промежуточный лагерь для ночлега и в этот же день идти к вершине, несмотря на крайнюю усталость. Погода быстро менялась, моросящий дождь сменялся туманом, закрывающим вершину, усиливался ветер, в пропасти громыхали камнепады.

Выше 1400 метров в буквальном смысле лезли под шквальными порывами ветра, стволы для флагштоков несли с собой от границы леса. Двоих оставили перед скальным барьером под прикрытием стлаников, чтобы их не сдуло в пропасть. Последние метры — и вот вершина с каменным туром, установленным краеведами Циммермановки. Теперь рядом, примерно на высоте 1508 метров полощатся еще два знамени.

Вадим Решетняк