В Хабаровском крае депутаты от ЛДПР «бунтуют» против своей партии и президента





Депутат хабаровской городской думы от партии ЛДПР Александр Каян разместил в социальных сетях видеоролик, где он метафорически высказывается против президента России и поправок в Конституцию. «Раньше, когда я в своем холодильнике находил испорченные просроченные продукты, как правило, я их выбрасывал, потому что в пищу их употреблять нельзя. Это опасно». Далее Каян достает из холодильника стаканчик йогурта.

«Срок годности – май двадцатого [года]», - комментирует он. Затем депутат наклеивает на стаканчик стикер с надписью «Дата изготовления 1 июля. Срок годности обнулен». Каян пробует данный йогурт и демонстративно с отвращением выплевывает. В конце ролика следует скриншот заметки с заголовком «Пункт про обнуление сроков президента России внесли с опозданием» и фотография Валентины Терешковой. Еще один депутат, только Законодательной думы Хабаровского края Софья Епифанова в своем Инстаграм-аккаунте назвала голосование за поправки «подлым экспериментом».



Стоит напомнить, что партия ЛДПР высказалась за поправки в Основной закон страны. На официальном сайте либерал-демократов сказано следующее. «Мы не видим ни одной отрицательной поправки: расширение полномочий парламента, Совет безопасности, Госсовет, передача части полномочий Госдуме. Убрали слово подряд из строки о президентском сроке, ‒ рассказал Владимир Жириновский. ‒ Поэтому поправки мы поддержим».

Так как в Законодательной думе Хабаровского края большинство депутатов (в городской думе Хабаровска – все) являются представителями партии ЛДПР, то здесь возможно два варианта. Либо это «бунт» членов ЛДПР против основной линии партии (которая в свое время помогла своим членам стать парламентариями), либо лицемерие отдельных ее представителей (для набора политических очков). Основным же представителем партии ЛДПР в Хабаровском крае является губернатор Сергей Фургал. Как на его положении скажутся заявления представителей городской и региональной законодательной ветви власти, неизвестно.



