Дожди мешают хабаровчанам ездить в автобусах

За последние две недели плотность пассажиропотока в общественном транспорте Хабаровска не увеличилась. Автобусы, трамваи и троллейбусы работают вполовину своей загрузки, сообщает пресс-служба мэрии.

«Согласно мониторингу плотности пассажиропотока, который мы проводит постоянно, число поездок за последние две недели не увеличивается. Возможно, причиной этому стали затяжные дожди (горожане предпочитают пережидать их дома) и три выходных дня», — рассказал нач городского управления транспорта Владимир Ощановский

Желающих воспользоваться общественным транспортом по-прежнему в 2,5 раза меньше, чем до пандемии коронавируса: трамваи, троллейбусы и автобусы идут с полной загрузкой только в часы пик.

Сейчас в среднем на городские маршруты ежедневно выходит по 524 единицы транспортных средств, неделей раньше их было на десяток меньше. Среднее количество поездок, совершаемых хабаровчанами за день, составляет 68,9 тысячи.

Количество транспорта на хабаровских маршрутах может быть увеличено в любой момент – как только пассажиропоток начнет расти: муниципальные и частные перевозчики готовы принять на борт всех.