Центр Хабаровска — для тех, у кого не за сорок

В городе вводится ограничение скорости для автомобилей, новая норма — не выше 40 км/ч, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Ограничения коснутся так называемого «красного квадрата». Знаки установят по улице Муравьева – Амурского, а также в границах Уссурийского и Амурского бульваров: на улицах Шевченко, Тургенева, Комсомольской, Калинина, Запарина, Дзержинского, Волочаевской, Шеронова, Пушкина. В этой зоне Хабаровска можно будет двигаться только со скоростью, не превышающей 40 километров в час.

Дорожные знаки начнут устанавливать в ближайшие дни, но новые правила вступят в силу с 8-го июля. Ограничение скорости, по мнению сотрудников мэрии, поможет снизить число аварий.