На берегу быстрой реки

Что такое Дом, в котором ты живешь? Гораздо больше, чем просто крыша над головой или место, куда мы отправляемся переночевать. Это - комфорт, покой, чувство защищенности и место силы. Это – маленький, но самый дорогой на свете мир.

Выбирая себе дом, стоит об этом помнить.

Объект с романтичным названием Riverday, возведение которого в Хабаровске завершает ООО «Специальный застройщик «Градъ Сервис», уникален прежде всего своим местоположением.

Расположенный в современном микрорайоне «Строитель», в гуще городской жизни, он, тем не менее, создает ощущение полного единения с природой. Дом стоит на первой линии берега Уссури, и шикарные виды на реку и город открываются даже из окон первых этажей.

Интересные холлы, дизайнерское решение которых будет вызывать чувство умиротворения, расслабленности, напоминать о близости с природой. Фасад с интересным стеклом, отражающим солнечное тепло. Открытые террасы, на которых, не выходя из квартиры, можно загорать и наслаждаться свежим воздухом …- все это Riverday.

«Строитель» - микрорайон молодой, активный, развивающийся. Предполагается, что и территорию Riverday заполнят детские голоса. Поэтому детская площадка, разбитая на несколько зон и учитывает интересы и малышей, и подростков. Рядом – школа, краевой центр образования. В 2021 году планируется начало строительства еще одной школы на 1100 мест. Есть детские сады, закладывается поликлиника.

Взрослых постарались избавить от головной боли, куда поставить машину. Здесь достаточно парковочных мест и для хозяев, и для гостей и удобные подъездные пути.



Транспортная доступность, когда и выехать удобно, и до остановки автобуса дойти, на фоне, казалось бы, удаленности от оживленной трассы – пожалуй, еще одно уникальное свойство дома на берегу.

А прогулочная зона? Вышел из дома, сел на велосипед – пять километров набережной, вот тебе и спортивный зал. Да и сама территория у «Ерофей арены» весьма привлекательна – тут и активная творческая, и спортивная жизнь горожан, и чистый свежий воздух.

Riverday - это теплый, монолитный дом переменной этажности – 16 и 24 этажа. В нем 244 квартиры с секретом.

Секрет в том, что в помещениях пока нет стен, кроме несущих разумеется,и перегородок. И каждый владелец может придумать планировку сам – как видится, как требуется. Это не требует дополнительных затрат на демонтаж и согласования, но позволяет продумать варианты. В двух- и трехкомнатных квартирах – по два санузла, а площадь однокомнатной – 45 квадратных метров. Есть где фантазии разгуляться.

Чтобы стать владельцем жилья на берегу реки, стоит обратиться в «Градъ Сервис».



Компания сотрудничает с большинством банков, работает с эскроу-счетами. Сюда можно прийти по дальневосточной ипотеке под 2 процента. Плюс любые варианты семейной ипотеки, материнский капитал…

Все средства, которые люди перечисляют, идут на спецсчет. Деньги не канут в неизвестность. Для дольщика 100 процентная безопасность очень важна.

Бронирование квартир уже идет. Поэтому если планируете покупку в ближайшие пять–шесть месяцев, лучше это делать сейчас.