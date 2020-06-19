Медицина: Вечный зов

Приезд скорой помощи к пожилым людям часто оборачивается беготней по соседям, так как больного порой невозможно поднять

Что такое очутиться в безвыходном положении? Предположим, у матери или отца инсульт. Встать не может, счет идет на минуты. Вызываешь скорую помощь. Приезжают две хрупкие женщины, врач и медсестра. Выносят решение: больного срочно везти в больницу! Далее возникает вопрос транспортировки родственника.

Весит он, допустим, много. Живешь этаже на восьмом. Если дома есть пара здоровых мужиков, вопрос отпадает. А если нет? Медики больного на себе не потащат. Весовая категория несопоставима, да и не их это работа. Оббегаешь соседей. Кто-то согласится, придет на помощь. Врач даст носилки, так и донесешь родителя до кареты.

А если частный дом где-нибудь на окраине? Пока прочесываешь в поисках «ассистента» всю улицу, драгоценное время стремительно уходит. Может случится и по-другому.

«Вечером во всем нашем подъезде, мы живем по улице Гамарника, дома оказались только женщины, — рассказывает Ирина С. – Одному пожилому мужчине стало плохо, и его никто не мог поднять – вес составлял более 100 килограммов. К счастью, упросили подъехавшего во двор таксиста, и дедушка остался жив».

Умереть в центре города, недалеко от больницы, при оперативно приехавших врачах скорой помощи? Такая горькая ирония судьбы возможна. Вот это и называется – безвыходное положение…

Укол в никуда

Людмила Ш. живет на улице Орджоникидзе более 40 лет. Всех соседей знает. Знает тех, к кому в первую очередь можно обратиться за помощью. Жизнь диктует свои условия.

«У меня был инфаркт, вызвали скорую. Приехали женщины-медики, сказали: «Зовите соседей». Я врачей не осуждаю. Если доктор протащит двух-трех человек, как она потом укол сделает? У нее же руки будут дрожать от тяжести! Ладно инфаркт – еще можно кое-как спуститься, дойти до машины скорой. А если инсульт, как у моего соседа недавно было? Вот и пришлось звонить в квартиры, где есть мужики здоровые. Когда долго живешь в одном доме, конечно, знаешь к кому бежать в первую очередь. Двоих мужиков нашли, они помогли спустить больного, еще целый час с ним сидели, ждали врачей. А что делать, если переехал в новый дом, где никого не знаешь?»

Существуют в нашем городе службы по перевозке лежачих больных. Разумеется, работают они не бесплатно. И близким попавшего в беду не приходится рассуждать платить или не платить. Помощь таких организаций может изрядно «съесть» семейный бюджет.

Валерий К. столкнулся с такой проблемой, когда его теща сломала шейку бедра. Последующие после травмы события развивались по уже упомянутому сценарию: приезд скорой помощи, неспособность транспортировать больного (у Валерия повреждена спина), «зовите мужиков».

«Помогли мне с перевозкой – тещу отвезли в нашу Некрасовскую больницу. Хирург говорит – привозите ее завтра в 8 часов на рентген. Это значит, опять искать мужиков, чтобы везти ее туда, потом везти обратно. Врачи посоветовали обратиться в социальное такси. Мы туда обращались несколько лет назад, и стоимость перевозки в одну сторону составляла 6 тысяч рублей. Но и для того, чтобы пациента поместить в социальное такси, снова нужна помощь со стороны!»

Тещу Валерия К., однако, после нескольких посещений больницы отправили домой. Сказали, что операцию делать опасно, так как женщина может не вынести наркоз…

Этаж и вес

Я позвонил в социальное такси. Там мне сообщили, что лежачих больных они не перевозят, их спуск-подъем не осуществляют. За транспортировку обычных клиентов они берут 510 рублей за полчаса перевозки (это требуемый минимум). Каждая последующая минута у них обходится по 17 рублей.

Потом я связался с двумя частными компаниями, которые перевозят лежачих больных. Легенда моя была такова: мой родственник сломал шейку бедра, он весит 120 килограммов, спускать следует с 6 этажа, везти от улицы Вяземской до второй краевой больницы на Павловича.

«Прайс зависит не от расстояния, а от веса больного и этажа, — сказали мне в Службе транспортировки лежачих больных (их телефон 600-855). – Если нести на носилках по этажам, то от кровати до больничной каталки будет стоить 4 тысячи рублей в одну сторону. Если больного можно посадить в инвалидное кресло, то мы его сами пересаживаем, закатываем в лифт и увозим до больницы. Это будет стоить 3 тысячи рублей. Но при такой травме сидячее состояние не рекомендуется».

Диспетчер пояснил, что в бригаде работает два человека. Если больной весит, к примеру, 60 килограммов, а нести его придется три этажа, то стоимость такой услуги будет 2,5 тысячи рублей. Стоимость переноски очень тяжелых (в смысле массы) пациентов возрастает из-за того, что в бригаду привлекается еще один человек.

«У нас спуск больного и поездка до больницы стоит 6 тысяч рублей в одну сторону, — сообщили мне в другой организации (социальное такси «Безграничные возможности», телефон 68-77-66). — Если пересаживаем на кресло и спускаем, то 4,5 тысячи рублей».

Цена у них также варьируется от этажа и веса пациента. По словам диспетчера, они работают по договору с министерством социальной защиты населения Хабаровского края.

Как видно из вышесказанного, цена транспортировки лежачих больных может довольно сильно отличаться от компании, осуществляющей подобную услугу. Кстати, Людмила Ш. предложила в качестве перевозчика-помощника использовать службу, занимающуюся вывозом тел умерших в морг. Я зашел на сайт Единой ритуальной службы и там написано следующее: «Услуга по доставке тела умершего в морг оказывается бесплатно».

Покойники тоже тяжелые. Почему бы тогда сотрудникам этой организации не помогать с вывозом больных? Умерший все-таки может и подождать. Такова была мысль моей визави. Сказала в шутку, но, с другой стороны, получается, что для мертвецов все бесплатно, а за живых нужно платить, причем немало. Капитализм…

Андрей Канев