Ленивые таксисты, град и сетки

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

С массовым выходом из самоизоляции работавших дистанционно хабаровчан в городе случился ажиотажный спрос на услуги такси, сообщал паблик hbk.news. Ситуацию усугубила холодная дождливая погода. Многим очень не хотелось добираться до рабочих мест на общественном транспорте.

Ранее хабаровские таксисты терпели убытки из-за ситуации с коронавирусом. На весь период вынужденной самоизоляции поток клиентов сократился в несколько раз. Многие таксомоторы начали от безысходности предлагать дополнительные услуги. Например, доставку продуктов питания до дома клиентов.

streleccelerts «Таксисты ленивые. Как нужны, так [фиг] дождешься».

mndvedevagalina «Ха-ха, возят обнищавших за время самоизоляции… Аж такси не хватает».

veedaf88 «Не изменилась цена, только в час пик подымают. Так всегда было».

Без воды

Четвертый день пациенты ортопедического отделения 2-й краевой больницы находятся без воды (информация от паблика hbk_novosti). Перед выходными им обещали, что в понедельник неполадки будут устранены, но сегодня им было сказано, что кранов нет и не будет. В отделении карантин, там лежат больные из разных отделений, в том числе и прооперированые, и пожилые люди.

duchesska_ «Я бы давно сама купила и попросила поставить, только бы быть с водой».

alexeihartmann «@duchesska_поздно я ваш пост прочитал — только сегодня сам себе купил и заменил. Можно теперь к Вам обращаться по покупке?»

alexeihartmann «@duchesska_ а вы в какой больнице лежали, когда краны покупали — на Серышева или на Кубяка?»

elena_hand_made86 «Я в 4-ке с ребенком грудным после операции лежала, в палате не было крана и раковины вообще. Ничего, все живы остались. У меня не было претензий. Мне было не до крана и раковины…».

maksim_78 «Карантин отменили, руки можно не мыть».

sheremetev154 «Ну а как вы хотели!!! В сверхдержаве живём».

Злая небесная канцелярия

13 июня в поселке Николаевка прошел град. Размеры градин были примерно до 3 сантиметров. Погибли все насаждения, повреждены дома и автомобили, писал паблик «Типичный Хабаровск».

Виктория Крупская «Растения жалко((( а в остальном пофигу».

Анна Вишнякова «Виктория, а если бы вы год за годом дом строили, по крупицам откладывая на материалы, вам бы тоже было пофигу?».

Игорь Деревцов «Я пару дней машину брать не буду. Пусть побудет в гараже… А то фиг его знает, уж лучше ноги промочить, чем очередной гемор».

Андрей Савосин «Я в детстве под такой попал, еле жив остался, успели спрятаться! Слава Богу до Хабаровска гроза дошла только в субботу!».

Александр Наконечный «В Хабаровске на Осиновой Речке тоже был град, поменьше, правда».

Игорь Деревцов «Спасибо за инфу. Значит, пару дней пусть машина побудет в гараже. Человек заживет, а машина — это деньги и хлопоты».

На грани выживания