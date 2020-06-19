Приказ на ограничения вылова лосося для КМНС отменен

Министерством сельского хозяйства РФ был подготовлен приказ об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году, в том числе для коренных малочисленных народов. Однако, после обращения к председателю Правительства РФ удалось добиться отмены этого приказа в части ограничений для представителей КМНС, отметил депутат Госдумы Борис Гладких, сообщает сетевое издание Prokhab.ru

Приказом вводились ограничения на вылов лососевых на Амуре. Лососевый промысел запрещен бы был и для представителей КМНС.

— Представители КМНС для решения вопроса обратились и ко мне, и непосредственно в федеральный орган исполнительной власти – в Минсельхоз. В итоге, удалось добиться снятия ограничений на вылов лососевых для представителей КМНС, — рассказал Борис Гладких.

Вместе с тем, для промышленников ограничения, указанные в приказе – остались. И проект нормативного акта уже проходит процедуру регистрации в Минюсте. Как подчеркивает депутат, работа в этом направлении также будет продолжена.

— Если говорить о сохранении биоразнообразия Амура, то ограничения должны распространяться на всех участников данной отрасли, а не избирательно, в части именно промышленного лова. При таком подходе, который на сегодняшний день указан в приказе, ограничения в большей степени затрагивают тех, кто осуществляет рыбалку на верхнем Амуре. При этом, ранее, на уровне субъекта был решен вопрос о предоставлении возможности вылова лососевых промышленникам на верхнем Амуре. Теперь необходимо все-таки учитывать интересы хозяйствующих субъектов при принятии подобных ограничений. И безусловно необходимо проводить оценку регулирующего воздействия, — подчеркнул депутат Госдумы.

Следующий этап, отмечает парламентарий, решение проблемы с «мнимыми» представителями КМНС. Речь идет о тех, кто воспользовавшись ситуацией, причислил себя к представителям КМНС и используют этот статус для промышленного лова.

— Если бы на Амуре в 2019 году были бы в достаточном количестве рыболовные участки для ловли лососевых, то наверняка бы гораздо меньше граждан причислили себя к КМНС. У них была бы возможность приобрести лицензию и осуществлять лов на том участке, который для этого предназначен. К сожалению, тогда резкое сокращение числа участков любительского и спортивного рыболовства было следствием неэффективной работы Минсельхоза Хабаровского края, — считает Гладких.