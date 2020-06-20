Губернатору Фургалу поставили на вид

Власти Хабаровского края вновь удостоились особого внимания. На сей раз — во время сеанса видеосвязи полпреда Президента, вице-премьера российского правительства Юрия Трутнева с дальневосточными губернаторами.

Причина — значительное отставание в создании социальной инфраструктуры. Причём в рамках программ, финансируемых федеральным центром.Как только речь идет о Хабаровском крае, звучат сообщения о срыве сроков по объектам, — отметил полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. — Два объекта не могут не обратить на себя внимание. Комсомольск-на-Амуре – один из двух городов на территории России, для которого принят комплексный план развития города по поручению Президента РФ. Но постоянно все спотыкается. С дальневосточным гектаром тоже получается плохая история. Мы давали людям обещания, что если они соберутся компактно в одном месте, то получат помощь в создании инфраструктуры. Из федерального бюджета на это были выделены средства Хабаровскому краю. Люди пользуются дальневосточным гектаром, выбирают себе место для жизни, им нужно помочь. А получается, что строительство дорог сдвигается на год.

Как выясняется, в этом году не будет начато строительство автомобильных дорог к трем компактно расположенным агломерациям в рамках программы «Дальневосточный гектар». Без обещанных дорог останутся села Краснознаменка, Елабуга и Свечино.

Причина банальна. Правительство края не сумело вовремя подготовить необходимую проектно-сметную документацию.

Надо работать профессионально, — высказал мнение Юрий Трутнев, обращаясь к губернатору Сергею Фургалу. — Разберите строительный блок. Если они не умеют организовать работу, то пусть сами едут на объект, берут лопаты и, раз не умеют руководить, копают!