Бюррократия и хаос: как Хабаровский край переживает пандемию

Власти Хабаровского края в условиях пандемии работают в первую очередь на картинку перед Москвой. Необходимо показать и доказать «верху», что ситуация под контролем. Было даже такое смешное заявление: на территории региона распространение вируса управляемое. Но, в случае со стремительным распространением заразы, управлять нужно было совсем в другую сторону.



Главное — чтобы костюмчик сидел

Все эти антивирусные штабы, шумные совещания — привычная реакция власти на чрезвычайную ситуацию, стандартный набор действий, которых требует федеральный центр. Иначе — критика, претензии, справедливые упреки. Но у регионов в условиях пандемии развязаны руки, и, многие ограничения, послабления и прочее генерируются на местах.

Вирус — это война, где страдают, прежде всего люди. И тут как раз надо было не просто собирать в большом зале совещаний важных чиновников, а выстраивать работу по принципу «одного окна». Если это «горячая линия», то она должна работать для всех и выдавать максимум полезной информации, как в техподдержке, например, оператора связи или банка: здравствуйте, ваш вопрос ясен, переключаю на специалиста, всё решим.

На деле же, еще в начале пандемии, звонок на «горячую линию» того же минздрава был бесполезным. Оттуда шла переадресация куда-то в цент медицины катастроф, там уже пинали в роспотребнадзор. А последние отвечали — у нас выходной, звоните завтра. Система не готова к тому, чтобы помогать людям и разъяснять им куда бежать в случае чего.

Обрывки информации, люди мечутся между кучей сайтов различных служб и инстаграмом губернатора, пытаясь понять: что с помощью бизнесу, семьям с детьми, пенсионерам и т. д. Помощи сверху нет, лишь путаница. И при непрерывном росте заболевания власть Хабаровского края теряет логику: ограничения снимаем, потом опять вводим, закрываем уже открытое. Это не действия на фоне огромной входящей угрозы, а невнятное ручное управление. А, если запуталась власть в своих бесконечных кабинетах, то что делать неискушенным людям?

Недавно вот в одном из торговых центов появились «социальные» продукты по низким ценам, вывеска стоит у входа. На вопрос, а где они, эти продукты, администратор ответила: все на полках, там ищите, специально мы ничего не маркируем.

Так и с повседневной жизнью во время вируса в Хабаровском крае: ищите сами правду в ворохе ответственных лиц.



Что спущено сверху

В одном из сетевых СМИ на днях появилась информация — ничтожная доля бизнесменов получила льготы по налогам. Казалось бы, самое время для того «популизма», что был у властей в начале губернаторского срока «народного»: сэкономим на чиновниках — поможем людям, меньше премий руководителям, больше денег неимущим. Но этого не видно, как и не видно стандартной чиновничьей помощи жителям края.

У хабаровчанина положили жену в больницу с подозрением на коронавирус. Он остался дома один с двумя детьми, младшей дочери — всего четыре года. Мужчина ждал своих результатов анализов на COVID-19 мог понять — а как дальше то жить? Ходить можно куда-то? На работу, скажем, или в магазины? А с детьми как быть.

Для Сергея (так зовут хабаровчанина) началось хождение по краевым мукам.

«В Роспотребнадзор звонил, в поликлинику, непосредственно, она сейчас в Берёзовке находится, мы к 10-й больнице относимся. Куда ещё — в правительство Хабаровского края. Везде один ответ, сейчас все находятся в таком положении, [что] выкручивайтесь, как хотите», — поделился Сергей.

Ждать результатов на наличие коронавируса приходится несколько дней, лаборатории загружены. Как быть с детьми, если без справки об отсутствии C-19, не берут в детские сады? А что с деньгами, с той самой необходимой поддержкой от местной власти? Больничный, если мама в госпитале с «короной», а ребенок при этом здоров, не положен. Значит, отец всё должен делать сам. Сидеть с детьми и умудряться как-то искать заработок.

В сложнейшей жизненной ситуации человек остался один. И как раз вот тут необходима помощь от местной власти в «одно окно», где тебе расскажут: ваша заявка принята, будет сделано это, это и это. Но это утопия.

И, самое опасное в этой ситуации, что люди, возможно, контактировавшие с больными, запутались во властных рекомендациях. И вынуждены сами решать, выходить ли им на работу или нет. Нести возможный вирус наружу или подождать дома. А если бросить временно работу, то уволят и будут правы.

Не сумевшая быстро перестроится система в Хабаровском крае уже убила в людях веру в социально-ориентированный регион.