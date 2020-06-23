Амурск: глава поселения получил по лицу, его обидчик — 2 года

По информации прокуратуры Хабаровского края, в Амурске вынесен приговор местному жителю, ударившему чиновника по лицу.

Амурская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя за применение насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу находившегося при исполнении должностных обязанностей главу одного из поселений района и толкнул его на землю, чем причинил потерпевшему физическую боль, повреждения в виде ушибов.

Подсудимый вину не признал. Однако государственным обвинителем представлено достаточно доказательств, которые не позволили суду усомниться в виновности подсудимого.

Суд назначил подсудимому наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии поселения.