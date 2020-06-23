Жители Хабаровского края стремительно беднеют

По данным агентства РИА Рейтинг жизнь в Хабаровском крае стало много хуже. Регион, по последним данным,оказался на 36-м месте в стране по уровню благосостояния семей. Годом ранее мы занимали 19-ю строчку в рейтинге. Сегодня у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов на руках может остаться 22 тыс рублей. Это — максимально возможный остаток, подчеркивают в агентстве.

Годом ранее цифры были выше. Семья, скажем так, математически и теоретически могла оставить у себя 37, 5 тыс рублей свободных денег.

Хабаровский край оказался позади Амурской области, Магадана, Камчатки, Якутии. В лидерах — Сахалин, где семейный «запас» составляет почти 73 тысячи рублей.

Вместо скачка Хабаровский край совершил жесткое падение, потеряв с ходу 17 позиций. В то же время единственным громким денежным рекордом стал госдолг региона — он побил все мыслимые ограничения. За время, пока у власти новый губернатор, правительство стало должно по разного рода кредитам на 8 с лишним миллиардов рублей больше. Цифра сегодня — почти 58 млдр.

Не так давно край был в шаге от внешнего управления, то есть Москва была готова взять на себя распоряжение финансовыми потоками в Хабаровском крае и распределять их предельно жестко. Этого не случилось, но и даже в этом случае правительство региона не имеет денег на развитие, только поддержание более-менее сносной жизни.

Чем это аукается населению? Нет новых предприятий, рабочих мест, ситуация в отраслях, требующих экстренного вмешательства, аховая. Не ремонтируются, например, больницы, школы и дороги.

Местная краевая статистика отчего-то показывает среднюю зарплату по региону в 50 тысяч рублей. Не знаю, как получаются такие цифры. Надо смотреть динамику минувшего года, когда нам обещали «бурное развитие. Социальный педагог — 19 тыс рублей, учитель физики — 25 тыс, водитель — 29 тыс рублей, пекарь — 28.

Понятно, что расти зарплатам в регионе не с чего. Чем меньше денег остается у семьи на руках, тем меньше средств будет потрачено в магазинах, пекарнях, транспортных компаниях. Ощутимых прибавок нет и в бюджетной сфере, поскольку повышать благосостояние бюджетников часто приходилось за счет кредитов, которые множило правительство. Теперь, как говорится, лимиты исчерпаны.

Нет притока новых денег, нет работающе й экономической программы региона. Край не просто живет «в ноль», а с дефицитом бюджета. Казалось бы, стимулы были — догнать хотя бы соседей по уровню расходов на одну семью, то есть немного уменьшить отставание. Но разрыв 2019 года погасить не удалось, мы были и остались «дорогим» регионом. Гречка. В соседней Еврейской автономии — почти 42 рубля, в Приморье на семь рублей дороже, у нас — 55 рублей за килограмм ядрицы.

Хлеб, сорт — пшеничный, цены в килограммах. Амурская область — 47 рублей, Приморье — 52. Хабаровский край, — 72 рубля за кило пшеничного.

Разрыва не удалось погасить даже по минимальным позициям, напротив, расходы средней семьи выросли за год на 15 тысяч рублей. Понятно, что доходы так стремительно не росли, деньгам неоткуда браться, если человека не две работы.

Каждая семья по сути предоставлена сама себе и в крае действует стратегия выживания. Это касается и домашних хозяйств и в целом закредитованного региона. И прогноз неутешительный. Вполне возможно, что эта стратегия выживания приведет Хабаровский край к новым кредитам.

Тут есть еще один немаловажный момент, про это неоднократно говорили. В Хабаровском крае не работает система управления и контроля от слова совсем, власть не способна вывести экономику на спокойный и стабильный режим. При сверхдостаточном федеральном финансировании в Комсомольске-на-Амуре краевое правительство умудрилось заморозить на неопределенный срок важнейшие социальные стройки.

Это сказывается не только на экономическом здоровье региона региона, но и на настроениях людей — они голосуют чемоданами. Хабаровский край опускается все ниже в различных рейтингах, показывает стабильное падение уровня жизни, налицо все признаки депрессивного региона.