Гороскоп 24 июня - 1 июля: Светлая полоса

Карта недели – «Выбор сердца»

Неделя привнесет неразбериху в ваш привычный жизненный уклад. Не стоит полагаться на логику и холодный расчет, настало время думать сердцем. В ваших силах исправить испорченные отношения. Однако с осторожностью относитесь к незнакомцам и случайным попутчикам.



Овен – «Равновесие»

Карты рекомендуют сделать паузу и насладиться спокойствием и тишиной. Ближе к середине периода вас посетят свежие идеи, найдутся подходящие слова, возобновятся контакты. Принятие же важного решения лучше отложить.

Телец – «Свежий взгляд»

Вас будто бы не слышат или не хотят слышать. Дело в том, что необходим свежий взгляд на ситуацию, а вашему сознанию — перезагрузка. Нужно не просто по-другому посмотреть на свою проблему, необходимо начать думать по-другому.

Близнецы – «Тайм-аут»

Стоит на какое-то время сложить полномочия лидера-энтузиаста. Не торопите события, положитесь на судьбу или на высшие силы, а инициативу вам сейчас лучше отдать другим людям.

Рак – «План А»

Постарайтесь осуществить все, что запланировали на эту неделю, по возможности, не отступая и не корректируя ничего в процессе.



Лев – «В поисках клада»

Требуется перезагрузка, и речь здесь совсем не о физической усталости… Вы настолько измотаны бурей идей, что никак не можете расставить приоритеты. Поэтому постарайтесь отложить начинания на какое-то время и постарайтесь докопаться до истинной цели.



Дева – «Привал»

Необходимо взять паузу в активных начинаниях. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь и прикиньте, каким путем будет проще его обогнать, не напрягаясь.



Весы – «Берегите себя»

Если вы собрались в путешествие, карты рекомендуют распрощаться с этой идеей. Удача на вашей стороне, но существует большая вероятность того, что ваша рассеянность станет почвой для непоправимых ошибок.

Скорпион – «Гармония»

Неделя обещает привнести гармонию. Случайные мысли и капризы сойдут на нет. Неделя отлично подходит для того, чтобы заниматься собой: уделить внимание здоровью, отправиться на шопинг или встретиться с друзьями.

Стрелец – «Переждать»

Постарайтесь отказаться от ведения диалогов, особенно деловых. Если есть какая-то животрепещущая тема, отложите ее до лучших времен. Начатый разговор и заключенный союз приведут в тупик и выставят вас в невыгодном свете.

Козерог – «Верный путь»

План, который вы вынашивали долгое время, вот-вот сработает. Даже если вам на минуту покажется, что это провал, не реагируйте. Вы идете по намеченному пути и совсем скоро ощутите, что все это было не напрасно.



Водолей – «За стеной»

Вы стараетесь забыть о конфликтах и возникших разногласиях, устанавливая дисциплину. Но выстраивая границы, важно не увлечься и не возвести глухую стену между собой и людьми. Отказываясь от лишних споров, не стоит закрывать возможность диалога как такового.

Рыбы – «Фальшивка»

Любые отношения, завязанные на этой неделе, будут основаны на расчете и предвзятости. Прежде чем открывать душу новому знакомому, поинтересуйтесь, почему он решил стать вашим другом и как долго он будет водить вас за нос.