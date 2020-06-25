Курс на восток

В ДФО строятся социальные и производственные объекты, создаются десятки тысяч рабочих мест

Вице-премьер российского Правительства, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестке — развитие социальной инфраструктуры и меры поддержки инвестиционных проектов.

На поддержку планов социального развития 58 центров экономического роста ДФО, в которых проживает 81% населения округа, а это 6,6 миллиона человек, регионам до 2022 года выделено 98,6 миллиарда рублей.

— За счет федеральных средств уже удалось построить 309 объектов, — отметил Юрий Трутнев. — Это школы, детские сады, больницы, центры культуры, спортивные объекты, объекты инженерной инфраструктуры. А также выполнить капитальный ремонт 230 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрести оборудование для 104 больниц и 117 ФАПов, 75 техникумов, закупить 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажеров, 200 квартир для работающих на Дальнем Востоке врачей и учителей. Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние на работу по развитию социальной инфраструктуры. Есть ряд сдвижек по строительству объектов. Мы должны принять это во внимание и скорректировать работу так, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно.

В частности, в Хабаровске переносится срок ввода в эксплуатацию палатного корпуса противотуберкулезного диспансера и регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Из-за неготовности проектно-сметной документации в крае в 2020 году не будет начато строительство автомобильных дорог к участкам в рамках программы «Дальневосточный гектар» в селах Краснознаменка, Елабуга и Свечино. Высвобожденные федеральные средства в объеме 186,3 млн рублей будут направлены на реконструкцию Комсомольского шоссе.

— Два объекта в Хабаровском крае не могут не обратить на себя внимание, — подчеркнул полпред. — Комсомольск-на-Амуре – один из двух городов на территории России, для которых по поручению Президента РФ приняты комплексные планы развития. Но реализация этого плана в Комсомольске-на-Амуре идет с нарушениями графиков. Плохая история получается с «дальневосточными гектарами». Людям были даны обещания, что если они возьмут землю и будут создавать поселения, то получат помощь в создании инфраструктуры. Хабаровскому краю на это были выделены средства из федерального бюджета. Люди пользуются «дальневосточным гектаром», выбирают себе место для проживания, им нужно помочь. А получается, что строительство дорог к «гектарам» сдвигается на год. Губернатору надо обратить внимание на строительный блок. Если люди, в нем работающие, не могут организовать работу, пусть сами едут на объект, берут лопаты и строят дороги. Все надо делать в срок и профессионально. Большое желание забрать средства, ранее предоставленные Хабаровскому краю по линии «Единой субсидии», и отдать их другим регионам, где стройки идут с опережением графика. Останавливает только то, что в итоге получится, что мы накажем людей, которые выбрали себе «дальневосточный гектар», а этого делать нельзя.

Что касается инвестиционных проектов, то, по словам вице-премьера, на Дальнем Востоке реализуется почти две с половиной тысячи проектов, которым оказываются меры государственной поддержки.

— На текущий момент инвесторами фактически вложено 1,2 триллиона рублей в развитие Дальнего Востока, — сообщил Трутнев. — Если все заключенные соглашения будут реализованы, то объем инвестиций по ним составит более 4,3 триллиона. В рамках проектов уже создано более 51 тысячи рабочих мест, запущено 325 предприятий.

Принято решение о продлении срока строительства свиноводческого комплекса в Вяземском и Хабаровском районах. И для этого проекта предусмотрена поддержка –субсидия из федерального бюджета в сумме 123,7 млн рублей на создание инфраструктуры.

При выходе комплекса на полную мощность предусмотрено производство до 70 тыс. голов свиней в год, включая переработку 5288 тонн свинины и 653 тонн субпродуктов. Задержка строительства связана с эпизоотической вспышкой ящура и паводком, случившимся в Хабаровском крае прошлым летом. Из-за этих факторов инвестор обратился в Минвостокразвития России с просьбой продлить срок реализации проекта до 2023 года. При этом инвестор уже вложил в проект 1,62 млрд рублей, создал 55 рабочих мест.

— Работа по развитию Дальнего Востока продолжается. Причем в крайне сложных условиях ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции, в условиях снижения цен на нефть и снижения бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Но от развития отдельных регионов и таких макрорегионов, как Дальний Восток, и зависит благополучие нашей страны, — резюмировал итоги заседания Юрий Трутнев.

Андрей Канев