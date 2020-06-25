Бесплатно питаться будут школьники в Хабаровском крае

По информации официального портала правительства России, российские регионы получат 22 млрд рублей на организацию бесплатного питания в начальной школе.

По предложению президента с этого года в школах вводится бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Расходы регионов на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

«Раньше обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. Причём в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвёртый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса», — говорится в постановлении правительства.

Сегодня в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.