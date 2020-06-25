Для хабаровчан созданы все условия

Голосование в Хабаровске проходит без нарушений санитарных требований

Общественные наблюдатели за ходом Всероссийского голосования сегодня начали свою работу. Они отмечают отсутствие проблем с соблюдением санитарных требований на избирательных участках в Хабаровске.

«Нас зарегистрировано более 40 наблюдателей от ЛДПР. На участках в Хабаровске, за которыми я закреплен, главное было проверить безопасность: наличие санитайзеров, перчаток, масок, соблюдение социальной дистанции. Все, что предписано центральной избирательной комиссией РФ, организовано. Атмосфера дружелюбная, праздничная. Могу с уверенностью сказать, что все требования соблюдены и от себя лично и от партии ЛДПР приглашаю горожан принять участие в голосовании», — отметил общественный наблюдатель, депутат Законодательной Думы Хабаровского края, Петр Емельянов.

Напомним, комиссии работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерыва на обед. Отдать свой голос горожане могут в любое удобное для них время.

«Мы полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Голосование ведется с соблюдением всех необходимых мер. Люди с пониманием относятся к соблюдению режима санитарной дистанции. У нас есть и защитные маски и экраны, перчатки, антисептики», — отметила председатель ТИК Индустриального района Хабаровска Марина Цибульская.

Она также добавила, что сегодня, несмотря на погодные условия, состоялось досрочное голосование на острове Большой Уссурийский. Члены комиссии выехали туда для организации досрочного голосования.

Всего досрочным голосованием в регионе будет охвачено около 6 тысяч человек.