Мэр Хабаровска велел косить

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, дал неделю службам благоустройства на борьбу с травой, сообщает пресс-служба администрации города.

Градоначальник поручил главам районов срочно заняться покосом газонов, растительность на которых пошла в буйный рост из-за обильных дождей.

«Выйдя из больницы, первым делом проехал по Хабаровску и наметил ряд проблем, требующих неотложного решения. Одна из них: город зарастает травой. Такая картина наблюдается по всему краевому центру. Все должно быть выкошено. Даю на это неделю. Особое внимание нужно уделить паркам, площадям, скверам – всем общественным территориям, за порядок на которых вы отвечаете, а также местам вблизи от избирательных участков », — дал задание главам райнов Сергей Кравчук.

Также градоначальник заметил, что разобраться с растительностью комитетам нужно на жилмассивах и вдоль второстепенных дорог: на местных газонах сейчас тоже излишне зелено.

Горячая «травяная страда» сейчас и МУП Хабаровска «Горзеленстрой», ведущего основные покосы в городе. Как рассказала и.о. директора предприятия Зоя Русина, косьба идет без выходных, с 8 часов утра до 20 вечера.

Паузу два десятка косарей берут только во время сильных ливней.

«В зоне нашей ответственности и постоянной работе находятся 50 объектов. В основном это магистральные улицы и их пересекающие: Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Ленина, Серышева, Ленинградская, Лейтенанта Орлова, Калинина, Запарина, Тихоокеанская, Пионерская, Амурский и Уссурийский бульвары, Фрунзе, Большая и многие другие. Некоторые из них, к примеру, Матвеевское шоссе, с мая мы выкосили уже не по разу», — рассказала Зоя Русина.

В этом году по муниципальному заданию «Горзеленстрою» предстоит охватить покосами 800 гектаров хабаровских территорий. По июньскому плану мотокосы должны пройтись по 240 гектарам газонов, из которых на сегодняшний день выкошено 200 га. Озеленители идут с опережением графика и на следующей неделе уже начнут выполнять июльские нормативы.