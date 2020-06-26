SuperJob: «Еще два года будем лететь в задницу»

Основатель крупнейшей сети по поиску работы в Интернете Алексей Захаров рассказал о состоянии российской экономики.

По мнению основателя SuperJob реально потерявших работу в России — около 10 млн. При этом, лишь каждый третий официально зарегистрирован безработным. Также не все работники успели юридически потерять свои места, хотя фактически они уже не работают.

«Есть понятие «скрытая безработица» – то есть, де-факто люди уволены, а де-юре они приписаны к умирающим или мертвым предприятиям. У нас были практически полностью остановлены авиаперевозки. Междугородние восстановились, международные восстановятся неизвестно когда. Все это обслуживало большое количество сотрудников, включая гастарбайтеров, которые занимались, например, клинингом. Это персонал, который не летал, но был занят в авиаотрасли: производство питания на борту, заправка самолетов – это огромное количество неквалифицированного труда. Понятно, что все авиакомпании старались сохранить квалифицированный персонал: специалистов по аэродромному обслуживанию, диспетчеров, летчиков. Но массовый персонал, так или иначе, сокращали или отправляли на полурабочий день. Огромное количество персонала было занято на аутсорсе – они не работали непосредственно в аэропортах, а в каких-то компаниях, у которых были контракты с аэропортами или авиакомпаниями. Они все остались без работы за секунду. И вроде в самой авиаотрасли сокращения небольшие, а в смежных сферах – где-то 50 процентов, где-то 70, а где-то и 90. Это пример того, что даже инфраструктурные отрасли много потеряли», – рассказал Захаров.

По его мнению, ждать скорого восстановления экономики не стоит – это понимают в правительстве. Это общемировой процесс.