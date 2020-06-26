27 погибших от С-19 в Хабаровском крае

По информации краевого минздрава, в регионе от вируса COVID-19 вылечились 2 тыс 40 человек, погибли — 27. За минувшие сутки выявлено 72 новых случая заболевания, 20 пациентов — дети и подростки.

«Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 20 пациентов — старше 65 лет (в том числе один — старше 90 лет); 20 детей и подростков в возрасте от года до 15-ти лет. Среди вновь выявленных пациентов около трети являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования; примерно у половины зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания», — сообщает ведомство.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заболели 3 тыс 824 человека. В настоящее время «активными» остаются 1 тыс 757 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 849 пациентов, из них 31 — в тяжелом состоянии на ИВЛ; 908 — получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции.

⠀

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 803 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 399 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

⠀

Под медицинским наблюдением находится более 7,2 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.