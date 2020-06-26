Хабаровск: а это модно, тебе идёт!

Всемирно известный логотип «I сердечко New York»; аббревиатура «LA», увековеченная в многочисленных принтах; надписи «Paris» или «London» на футболках, которые носят люди по всему Свету – всё это считается прикольным, стильным, модным и вообще круть.

Когда на одежде, сумке или каком-то другом аксессуаре появляется принт с названием или изображением какого-то российского города (ещё и нестоличного), это часто вызывает скептические ухмылки модников.

А, собственно, в чём проблема-то? Где причина для скепсиса? Если за производство мерча берутся талантливые дизайнеры – какая разница, где они живут? Вот, дизайнеры, которые оформляли сувениры для победителей фестиваля «Весь Город. Онлайн», живут в Хабаровске. Они откликнулись на предложение Оргкомитета фестиваля присылать эскизы своих работ для оформления свитшотов, сумок, кепок и другого мерча.

Здесь нет точного фотографического изображения священных для каждого хабаровчанина, но при этом поднадоевших, «тигра-медведя», Утёса и других открыточных символов. При этом, дух города передан довольно точно.

Яна Джан-Ша, объединение «Коллаж-движ», Артсерватория и художник Виталий Кучерявый, Рома Мингалеев (интернет-магазин «Планктон»), Дмитрий Фиронов, Николай Логинов, Екатерина Генова, студия «Два пера» (Валерия и Ксения) — вот имена тех, кто поучаствовал в создании уникальных и стильных сувениров для наших победителей.

Члены Оргкомитета фестиваля, все как один, уверены – такие вещи не то, что не стыдно надеть на себя, а сделать это можно со всей гордостью! И за свой безупречный вкус, и за город в котором, живёшь. По соседству с талантливыми дизайнерами.

Ну а вручение этих и других призов состоится уже на следующей неделе. Когда жюри подведёт итоги конкурса. Кстати, вы ещё можете проголосовать на сайте за тех участников фестиваля, которые вам понравились больше. Тот, кто наберёт больше всего ваших голосов – тоже получит классные призы.

Пресс-служба Фестиваля

«Весь город. Онлайн»