Парад Победы в Хабаровске: как это было

В Хабаровске прошел Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Дата проведения Парада – 24 июня символическая: ровно 75 лет назад на Красной площади в Москве торжественно пошли советские воины, освободившие нашу страну и Европу от нацистских завоевателей. Тогда в этот день бушевала непогода. Непогода же сопровождала и участников Парада в Хабаровске.

Из-за пандемии зрителей на трибунах было минимум, но благодаря теле- и интернет-трансляциям жители Хабаровского края смогли оценить мощь наших вооруженных сил.

В торжественном мероприятии приняли участие более трёх тысяч солдат и офицеров разных родов войск. «Дебютантами» Парада стали войска радиационной, химической и биологической защиты. В колоннах проехало свыше 160 образцов военной техники.

Лучшие кадры парада смотрите на видео от портала tvoidv.ru