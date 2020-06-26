Песни, танцы и призы: Хабаровск отметит День молодёжи в прямом эфире

Хабаровск готовится отметить Всероссийский день молодёжи в онлайн-формате.

Одним из крупных проектов в субботу, 27 июня, станет 6-часовой прямой эфир на телеканале «Хабаровск».

Специальную программу для молодых людей наполнят встречи с известными горожанами, концертные номера, розыгрыши Apple Watch и других призов.

В этот день студию посетят певица Vita — участница шоу «Песни на ТНТ»,

а также молодой исполнитель авторских песен в стиле реггетон Sigras,

чемпионка Европы по бодифитнесу Олеся Кочура, участники команды КВН «Пал Палыч»,

эксперт по предпринимательству Юлия Мазур, организатор крупных городских мероприятий Руслан Ибрагимов,

добровольцы Хабаровска,

основатель мастерской шоколада «АндриановЪ» Богдан Андрианов,

игрок футбольного клуба «СКА Хабаровск» и другие гости.

В студии и за её пределами выступят популярные городские исполнители авторских песен, кавер-группы и танцевальный коллектив «Резонанс».

Также в прямом эфире пройдут розыгрыши брендированной продукции ко Дню молодёжи и смарт-часов Apple Watch и AirPods

Молодёжный эфир на телеканале начнётся в субботу, 27 июня, в 14:00. Посмотреть его можно будет и на YouTube — https://youtu.be/NKXs4hNGsmg