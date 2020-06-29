Почти 4 тыс человек заразились «короной» в Хабаровском крае

По данным регионального минздрава за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 85 пациентов с коронавирусной инфекцией, обще число заразившихся — 3 тыс. 978 человек.

Среди заболевших за прошедшие сутки — большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 21 пациент старше 65 лет (в том числе один — старше 90 лет); один шестилетний ребенок.

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Среди вновь выявленных пациентов около 20 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов — зафиксирована пневмония, остальные заразившиеся имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

«Активными» остается 1911 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 949 пациентов, из них 29 — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ; 962 — получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 842 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 394 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением находится более 7,4 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

За время пандемии от коронавируса избавились 2 тыс. 123 человека, умерших — 28.