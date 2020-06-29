Хабаровск отметил День молодёжи онлайн-марафоном

В субботу, 27 июня, студия телеканала «Хабаровск» собрала предпринимателей, спортсменов, артистов, юмористов, волонтёров, учёных и многих других.

Все гости – молодые хабаровчане, которые своим примером доказывают: молодежь в Хабаровске может развиваться, достигать результатов в своём деле, становиться известной далеко за пределами города и даже страны.

Среди них — вратарь футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Владислав Соромытько и голкипер «Амурских тигров» Александр Евграфов, КВНщики Андрей Дзюба и Артём Александров, абсолютная чемпионка «Арнольд Классик Европа» в бодифитнесе Олеся Кочура, основательницы книжного магазина «Ремарка» Анастасия Трендберг и Светлана Костылева, предприниматели Руслан Ибрагимов, Юлия Мазур и Богдан Андриянов, аспирант и старший инженер института горного дела ДВО РАН Наталья Варламова, председатель муниципального отделения РДШ Мария Потапова и лидер городского штаба добровольцев Егор Репетей.

В ходе марафона молодёжь Хабаровска получила поздравления от российских знаменитостей — Николая Баскова, Марины Федункив, Айзы Анохиной, Натальи Медведевой, Тарзана, Игоря Ознобихина, Наташи Королёваой и многих других.

В перерывах между беседами своим творчеством со зрителями поделились участница шоу «Песни на ТНТ» певица Vita, исполнитель авторских песен Sigras, танцоры школы «Резонанс», а также кавер-группы Can’t Stop и «ВишнЁЁвый коктейль».

В прямом эфире прошли конкурсы с ценными призами: угадывая строчки из малоизвестных песен, хабаровчане выиграли двое смарт-часов Apple Watch и два комплекта беспроводных наушников Apple AirPods. Борьба за призы развернулась нешуточная — одном из этапов в WatsApp разом пришли сообщения от сотни участников. Причём границами Хабаровска молодёжь не ограничивалась. «Смотрю из Москвы! Отличный канал, вы молодцы! Спасибо за такие возможности! Успехов вам и развития», — поделился один из зрителей. Также прошёл конкурс среди пользователей «Инстаграма», четверо из которых стали обладателями брендированной одежды.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в завершение эфира поделился новостями о том, что сейчас в городе делается для молодёжи, для её развития и самореализации в родном городе.

Организаторами проекта выступили управление по делам молодёжи и социальным вопросам городской администрации и телеканал «Хабаровск».