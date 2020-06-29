Как акт патриотизма: хабаровчане сделали переход сортиром

В минувшие выходные неизвестные устроили погром в подземном переходе на остановке «Павленко» и массово отложили там продукты жизнедеятельности, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Огромные дыры зияют теперь в перекрытии вентиляционной шахты, выполненном из ГВЛ, со стен сбиты большие пласты кафельной плитки, а вместо разбитых в который раз настенных светильников МУП «Горсвет» уже временно водрузил уличные фонари (новые решили установить в ходе грядущего ремонта).

Тягостное впечатление от нахождения в переходе усугубляет резкий запах хлорки, которой пришлось засыпать все укромные уголки подземки: за выходные эти места были густо «заминированы» горожанами, позволившими себе использовать ее в качестве нужника.

Как рассказал начальник производственного отдела МУП «Южное» Юрий Федасов (именно это предприятие занимается текущим содержанием этого объекта), подземный переход на остановке «Павленко» – самый проблемный из хабаровских подземок.

«Помимо этого, мы обслуживаем еще переходы в районе «Платинум Арены», на остановках «Большая» и «Энергомаш», но здесь, почему-то, обстановка всегда самая неблагоприятная: больше всего грязи и граффити, чаще случаются акты вандализма. Сегодня с раннего утра начли уборку – вынесли большое количество мусора, осколки перекрытий и плитки, убрали кучки результатов жизнедеятельности горожан, обработали все хлором. Площадь, которую сегодня нужно охватить – 800 квадратных метров: это самый большой из подземных переходов в Хабаровске. В июле начнем здесь косметический ремонт. Каждый год на текущее летнее и зимнее содержание своих подведомственных переходов мы тратим по 2,7 миллиона рублей, а на «косметику» — еще 800 тысяч», — рассказал представитель службы благоустройства.

Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, сейчас в краевом центре действуют 6 муниципальных подземных пешеходных переходов: «Энергомаш», на остановках «Павленко» и «Большая», через улицу Ленинградскую – в районе железнодорожного вокзала, «Платинум Арена» — Городские пруды» и в районе Трехгорной.

Ежегодная стоимость работ по их содержанию и текущему ремонту в среднем составляет до 5 миллионов рублей, а иногда даже немногим более. В тех переходах, где есть торговые ряды, предприниматели хотя бы частично следят за порядком — не позволяют мусорить и превращать их отхожие места. Сначала торговые точки были и в переходе на «Павленко», но в 2017 году в нем случился пожар и все киоски сгорели. С тех пор бизнесмены не спешат сюда возвращаться.