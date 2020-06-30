Хабаровчане попробовали ЕГЭ

Пробный Единый госэкзамен для школьников прошел в 90 пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Основные испытания начнутся 3-го июля.

В этом году тренировка прошла без привлечения школьников. Роли выпускников исполняли организаторы, работающие вне аудиторий.

Так, пробный экзамен в Краевом центре образования полностью повторял процедуры сдачи ЕГЭ. Организаторы скачивали ключ доступа к печати материалов, фиксировали время начала и завершения экзамена, передавали акты технической готовности и журналы проведения экзаменов, печатали и сканировали комплекты экзаменационных материалов.

На фоне пандемии процедура сдачи ЕГЭ в 2020 году претерпела ряд изменений: перед и после каждого экзамена помещения будут убирать с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, все пункты проведения экзаменов обеспечены антисептическими средствами для обработки рук. По возможности, в помещениях установят приборы обеззараживания воздуха.

«Вход в пункт и аудитории будет осуществляться малыми группами с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра. Перед этим обязательно проводится бесконтактная термометрия. Во время тренировочного экзамена мы изучали, сколько времени одному человеку нужно для прохождения всех процедур, это позволит составить нам график входа», — рассказала руководитель пункта проведения экзамена Надежда Кожина.

При наличии признаков респираторных заболеваний или повышенной температуры школьников поместят в медицинские изоляторы на территории ППЭ, где решение о допуске к экзамену примет дежурный врач.

Во время экзамена школьники не обязаны надевать средства личной защиты — парты расставлены с соблюдением социальной дистанции. Но если выпускник пожелает, то ему предоставят маску. Организаторы и общественные наблюдатели на протяжении всего времени нахождения в ППЭ будут использовать средства личной защиты (маски и перчатки).

«Переносить сроки ЕГЭ было непросто в организационном и техническом плане, однако Рособрнадзор и Федеральный центр тестирования с этой задачей справились. Уверен, что в пунктах проведения экзаменов срывов не будет. В этот раз мы не привлекали в качестве организаторов педагогов старше 65 лет, поэтому свыше 300 человек в июне дополнительно были обучены. Всего их более 800», — отметил замминистра образования и науки края Виктор Москвин.

В этом году отменен ЕГЭ по базовой математике, а госэкзамен проводится только для тех участников, которые планируют поступать в вузы, остальным школьникам для получения аттестата о среднем образовании достаточно годовых оценок.

Всего сдавать единый госэкзамен в этом году будут около шести тысяч выпускников Хабаровского края.

Как и в прошлые годы, на первом месте по выбору предметов ЕГЭ – обществознание (60,8%), на втором – физика (22,2%), на третьем – история (21,4%). Наименее популярными предметами для сдачи ЕГЭ остаются география (2,8%) и китайский язык (0,1%).

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут прийти сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. В случае получения неудовлетворительных результатов пересдача в этом году не предусмотрена.