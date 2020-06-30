Три года назад футболисты хабаровского СКА сотворили настоящее чудо, завоевав путевку в премьер-лигу. Причем произошло это вдали от дома — в Оренбурге, где армейцы во втором стыковом матче за выход в «вышку» в серии послематчевых пенальти одолели местный клуб, который, безусловно, считался фаворитом в этой паре.

После того как Руслан Корян забил решающий 11-метровый штрафной удар, казалось, что счастливее наших футболистов нет никого на свете. Ребята тут же принялись качать своего наставника Алексея Поддубского. А в это время Александр Григорян, наблюдавший за триумфом своей бывшей команды по телевизору, вполне мог воскликнуть: «На его месте мог быть я!».

Увы, история не знает сослагательных наклонений. Тем не менее в той победе армейцев была (и немалая!) заслуга Григоряна. Ведь это он готовил хабаровчан к звездному сезону, он пригласил в команду Александра Довбню, Руслана Коряна и многих других героев сезона-2016/17. И именно при Александре Витальевиче наш клуб после осенней части того первенства взлетел на третье место в ФНЛ. Последователям Григоряна оставалось только не завалить программу…

С ним не соскучишься

За свою журналистскую карьеру я повидал немало тренеров. Среди них были и достаточно интеллигентные, охотно идущие на контакт люди, и чрезмерно импульсивные, и малоразговорчивые, иногда даже попадались откровенные хамы. Но в длинном списке наставников хабаровского СКА Александр Григорян занимает особое место.

Разве найдешь еще такого тренера, который на пресс-конференции может запросто (и всегда к месту) прочитать четверостишье. Довольно своеобразный Григорян и в общении с игроками. Если Александр Витальевич видит, что ребята, как говорится, «наелись» футболом, он им тут же устраивает «перезагрузку». Может повести в кино или тир, устроить интеллектуальную игру и даже отправить развлекаться на аттракционах…

Александр Григорян вообще уникальный специалист в российском футболе. Он тренировал и женские, и мужские команды. Причем, работая с дамами, добился таких результатов, до которых представителям сильного пола еще расти и расти.

Между тем сам Александр Витальевич не стал большим футболистом. Но разве для тренера это главное? Согласитесь, далеко не каждый даже самый знаменитый спортсмен впоследствии добивался высоких результатов в роли наставника. Григорян же, как видно из его биографии, чуть ли не с детских лет готовил себя к тренерской деятельности. И когда его сверстники вовсю играли на профессиональном уровне, Александр учился.

— Для меня всегда было важным закончить всё на «отлично», получить красный диплом, — рассказывал как-то Григорян. — Поэтому я учился, много читал, получал образование не только по теории и методике спорта. Большинство тренеров играли до 35 лет, а уже потом начинали свою карьеру. У меня же был накоплен большой теоретический багаж гораздо раньше.

Из мужского футбола — в женский и обратно

Родился будущий тренер в Ереване. До сих пор у него перед глазами переполненные трибуны стадиона «Раздан» 1973 года, когда «Арарат» выиграл золотые медали чемпионата СССР. Любовь к футболу Саше привил отец. Однако родители вскоре развелись, и Александр с мамой перебрались в Кисловодск.

Именно в этом городе-курорте Григорян серьезно увлекся футболом. Усиленно занимался в детско-юношеской спортивной школе и мотал на ус всё то, что требовали тренеры. А первую свою тренировку в качестве наставника провел, еще будучи… старшеклассником.

Дело было так: школьный учитель физкультуры как-то попросил Григоряна провести урок для ребят четвертых классов. Собственно говоря, Александру, по замыслу преподавателя, нужно было выступить в качестве судьи соревнований. Но Григорян решил действовать иначе: он провел полноценную тренировку и на протяжении всего урока давал ребятам упражнения, которые сам выполнял в ДЮСШ. После этого случая физрук стал часто просить Сашу подменить его.

Ситуация повторилась, когда Григорян уже учился в институте физкультуры. Преподаватель профилирующей дисциплины, любитель участвовать в процессе, нередко отдавал бразды правления в руки Александра, а сам вставал и играл с ребятами.

Значит, уже тогда у Григоряна проявлялись задатки тренера, раз ему постоянно доверяли педагоги. Неудивительно, что по окончании института Александр Витальевич пошёл работать в ДЮСШ Кисловодска.

— Несколько раз мы выиграли первенство Ставропольского края, — вспоминал позже Григорян. — Потом, когда мои ребята подросли и составили костяк местной команды из второй лиги, руководство клуба приняло решение назначить меня главным тренером. Это был мой первый опыт — команда молодая, но выступили мы достойно. Вообще, случай уникальный — все игроки были кисловодчанами, а больше половины ребят я тренировал, начиная ещё с юношей.

До поры до времени Александр Витальевич поработал с мужскими командами, а потом сделал, что называется, ход конём и переключился на… женские. Тогда ему было чуть-чуть за тридцать. Молодой тренер, с амбициями… Интересной работы в лихие 1990-е Григоряну особо не предлагали.

— В каждой среде своя компания, — считает Александр Витальевич. – Поэтому, перед тем как прийти в женский футбол, я два года себя к этому готовил. Когда же меня назначили главным тренером тольяттинской «Лады», мы сразу же завоевали серебряные медали чемпионата страны и выиграли Кубок России. То же самое повторилось и в следующем сезоне. А с третьей попытки удалось сделать дубль: стать чемпионами и обладателями Кубка (кстати, почетный трофей «Лада» под руководством Григоряна завоевывала три раза подряд! – Авт.).

Ещё больших успехов добился Александр Витальевич в качестве наставника пермской «Звезды-2005». На протяжении трех сезонов подряд его подопечные побеждали в чемпионате и Кубке России. А в 2009 году «Звезда» сотворила настоящую сенсацию, дойдя до финала Кубка УЕФА (аналог мужской Лиги чемпионов). В тот год пермские футболистки были вторыми в Европе и пятыми в мире.

Казалось, что ещё надо тренеру до полного счастья?! Но тут Григорян вновь удивил всех, вернувшись в… мужской футбол, где ему, по сути, пришлось начинать всё сначала. Кстати, спустя годы Александру Витальевичу пришло предложение возглавить женскую сборную России.

— Я, конечно, поблагодарил за доверие, но сказал: «Вы опоздали ровно на пять лет», —вспоминает Григорян тот эпизод. — Ведь именно тогда я был на пике своего желания и возможностей и был настроен чего-то добиться в женской сборной.

Однако, забегая вперед, замечу, что в женский футбол уже в наши дни Григорян ненадолго все же возвращался и возглавлял ЦСКА, но потом его вновь позвали мужики…

Дважды в одну реку

Первой профессиональной командой Александра Витальевича в мужском футболе стал ФК «Нижний Новгород», который под его руководством в сезоне-2010 занял третье место в первом дивизионе. Потом судьба занесла Григоряна в Химки. Далее был Хабаровск.

На берега Амура амбициозный тренер попал в октябре 2011 года. За месяц до этого армейцы с треском на своём поле проиграли приморским соседям — 0:5, после чего тогдашний наставник Игорь Протасов был вынужден уйти в отставку, а руководство клуба принялось искать нового рулевого. Выбор в итоге и пал на Григоряна.

Успехи к команде под руководством Александра Витальевича, разумеется, пришли не сразу. Во время зимнего перерыва тренер освободился от слабого, на его взгляд, звена и пригласил несколько новобранцев — Алексея Солосина, Анатолия Романовича, Михаила Соловья, которые, безусловно, пришлись ко двору.

Чуть позже появились Томас Микуцкис, Роман Славнов, Вячеслав Кренделев, Максим Зюзин… Добавим к этому уже игравших в ту пору за армейцев Евгения Луценко, Андрея Мурнина, Владислава Никифорова, Сергея Нестеренко, и получится довольно добротный ансамбль.

В сезоне-2013/14 хабаровчане действительно «выстрелили». И очень жаль, что тогда Александру Витальевичу не дали довести начатое дело до конца. Чем руководству клуба был неугоден Григорян, который по итогам осеннего цикла вывел команду на третье (!) место, до сих пор для многих остается загадкой. Так или иначе, но зимой в СКА появился совсем другой специалист, который, к слову, надолго здесь не задержался.

Впрочем, Григорян (надо отдать ему должное!) сор из избы выносить не стал, грязью тогдашнее руководство хабаровского клуба не поливал. А однажды даже заявил: «Пока у руля армейцев Сергей Фельдман, команда во второй дивизион не вылетит!».

Понятно, что без работы Александр Витальевич не остался. Он немного потренировал «Машук» из Пятигорска, а потом его пригласили во владивостокский «Луч», где Григорян вновь создал симпатичную команду. Сумел вывести приморцев в полуфинал Кубка России, выиграть с ними Кубок ФНЛ.

Оставил Владивосток Григорян только тогда, когда его пригласили в «Тосно». Амбициозный клуб из Ленинградской области всерьез замахнулся на выход в премьер-лигу, и решать эту задачу доверили Александру Витальевичу. Но так вышло, что ФК «Тосно» при Григоряне не сыграл… ни одного официального матча.

Затем он немного поработал тренером-консультантом в ташкентском «Пахтакоре», после чего вновь оказался в… Хабаровске, опровергнув выражение, что в одну реку нельзя вступить дважды.

Каррера надолго запомнил Хабаровск

И вновь Григоряну пришлось начинать, по сути, с нуля. Команду к сезону он не готовил, комплектованием не занимался. Но Александру Витальевичу не привыкать быть в роли спасателя. Армейцев из низов таблицы тренер вытащил, доверие руководства клуба и болельщиков, стало быть, оправдал. И на сезон-2016/17 перед клубом была поставлена конкретная задача — занять место не ниже пятого.

И вновь победы пришли не сразу. Начало первенства, по итогам которого команда и вышла в премьер-лигу, получилось провальным, тренер в очередной раз услышал о себе немало «интересного» от нетерпеливых болельщиков.

— Нужно помнить, что в любой ситуации стоит оставаться мужчиной, — сказал тренер в одном из интервью. — И поражение встречать не с глазами, полными животного страха, а с поднятой головой, продолжая верить в себя. Делать выводы, исправлять ошибки и учиться на них.

Да, Григорян всегда держал удар и всегда отвечал за свои слова. Чего только стоит заявление Александра Витальевича еще задолго до кубкового матча с московским «Спартаком»: «Мы постараемся, чтобы Каррера надолго запомнил Хабаровск!». Так оно и вышло: «красно-белые» тогда у нас проиграли.

…Так вышло, что заключительный матч армейцев в осенней части сезона-2016/17 стал для Витальича последним в роли наставника дальневосточников. К слову, наши парни тогда разгромили краснодарскую «Кубань» — 5:0. А во время зимней паузы Григоряну поступило предложение, от которого, по его словам, тренер не мог отказаться: его позвали на роль наставника клуба премьер-лиги «Анжи» из Махачкалы.

Задачу выхода в лигу сильнейших весной 2017-го хабаровчане решали уже без Григоряна. И решили. По иронии судьбы, в следующем сезоне армейцам дважды пришлось встречаться с командами, у руля которых стоял экс-наставник СКА. Вначале наши футболисты одолели «Анжи», а спустя пару месяцев в поединке 1/16 финала Кубка России столкнулись с московским «Араратом», в котором после ухода из Махачкалы приземлился Александр Витальевич. И вновь армейцы были сильнее. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Владислав Махов