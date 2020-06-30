Юрий Трутнев: наша страна становится сильнее

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

— Я родился в России. Живу в России. И буду жить в России. С принятием поправок наша страна становится сильнее, поэтому я их поддерживаю, — подчеркнул Юрий Петрович.

Он также отметил, что среди всех поправок самыми важными считает дополнение о территориальной целостности страны, а также пункты, которые связаны с приоритетом российского права над международным. «Честно говоря, когда я сталкивался с тем, что мы не можем прямо противостоять каким-то международным договоренностям, противоречащим интересам России, всегда испытывал довольно странное чувство. Я исхожу из того, что мы суверенная страна, и, конечно, внутри России наше законодательство должно обладать приоритетом», — отметил Юрий Трутнев. «Также сохранение семьи в ее традиционном виде для меня тоже имеет значение», — добавил он.