Хабаровский край — оазис для размножение чиновников

Одна из последних новостей местного «белого дома» - в крае появится региональный «Водоканал». Структура новая и уже почти созданная. По мнению высших чиновников, появление дополнительной «позволит сделать тарифы обоснованными и обеспечит людей качественной услугой». Сколько готов потратить дефицитный бюджет края на новые офисы, зарплаты и авто — не сообщается. Но, вполне вероятно, региональный «Водоканал» станет «муляжом» для освоения бюджетных денег.





Во что обходится управление краем

Цифра не новая и давно известная — ежегодно весь краевой управленческий аппарат тратит на себя около 10 млрд рублей, деньги, конечно же, космические. Теперь — будет целый краевой «Водоканал», краевое унитарное предприятие. У меня была мысль, что контору создают под кого-то, но пока подтверждения этой информации нет. Но очевидно, что новая структура — это краевые чиновничьи зарплаты с индексацией, офисы, оргтехника, автопарк (понятно, что там не будет автомобилей с вторичного рынка, а руководитель, возможно получит «пакетный» джип), командировки по региону.

Говорят, мы не вправе считать чужие деньги. Ну, во-первых, это деньги, собранные из наших налогов. И второе — что мешало раньше делать тарифы обоснованными, а людям давать качественную воду вовремя? У нас есть целое министерство ЖКХ, и, если обнаружится, сколько это министерство тратит каждый год на управление коммуналкой, коей водоотведение тоже считается, жители региона будут неприятно удивлены.

Как сейчас действует краевое правительство во главе с «народным» губернатором? Если что-то не работает (наверное, министерство ЖКХ), надо сделать новую контору. Тогда вода точно потечет куда надо. Посыл такой: давайте еще потратим ХХL миллионов рублей, вложим их в чиновников-управленцев, это стимулирует экономику региона.

Но это так не работает. Если не справляется существующий крайне дорогой аппарат менеджеров на госзарплате, то проблему надо искать там. И, наверное, устранять. Для примера. Вот строите вы дом. Заплатили деньги, наняли бригаду и прораба. Но работа слабо движется, с косяками. Вы либо меняете бригаду, либо даете всем пинка. Но никогда вы не наймёте еще трех бригадиров и четырех прорабов, чтобы они следили за теми, кто волынит.

Была информация и о создании краевого предприятия по поставкам газа, короче - «Крайгаз». В этой отрасли сейчас все чуть не критично. Заправить баллоны газом жители могут лишь в нескольких населенных пунктах, до которых десятки километров езды. Существует нерешенная проблема в то ли с дочерними, то ли с «внучатыми» подразделениями «Газпрома», которые людям не возят голубое топливо. Идет жесточайший накал на грани социального взрыва, но правительство региона в итоге договорилось до того, что нужна новая, краевая бюджетная структура. И она все решит.

Недоговороспособность, неумение справляться с текущими вводными в пользу страдающих жителей — вот резюме этого временного отрезка. И, конечно же — возможное создание очередного краевого предприятия. То, как справляются нынешние всевозможные министерства, департаменты и управления — хорошо видно. Почти никак.

Еще один пример непонятной структуры — краевое агентство инвестиций. Они на самообеспечении или край содержит тех, кто должен искать деньги и привлекать их в регион? Пока мы видим лишь «унылые инвестиции» в виде 10 «свежих» миллиардов рублей краевых кредитов. И, при дырявом в общем-то региональном бюджете, региональное правительство решает вкладывать «длинные» деньги в новых чиновников.

Будет ли с этого профит — сомнительно, но кучу денег верхушка освоит, в этом сомнения нет.





Бессистемная оппозиция

Чтобы понять новые инициативы правительства и губернатора, нужно взглянуть на генеральную линию партии. На чем себе сделала имя ЛДПР?

Вот, в 2016-м, когда в крае создавался местный минюст, Елена Грешнякова, член ЛДПР (она сейчас в Совфеде) говорила следующее: «Это уже просто анекдот, такая святая вера в свое величие! Мы новое министерство создаем для чего? Для того, чтобы улучшать жизнь в Хабаровском крае или для того, чтобы бюджет растрясти, последнее из мешка вытряхнуть?»

Примерная тональность была и у «свежего» губернатора: сокращения, экономия на премиях чиновников, оптимизация раздутых министерств.

Что изменилось сейчас? Риторика осталась прежней, а действия стали диаметрально противоположными. Нет на деле экономии, есть прирост новых членов губернаторского «пула».

Есть тут еще один сигнал. Губернатор демонстрирует окружающей его касте чиновников и приближенных — в сложное время своих не бросаем. Создаем новые рабочие мягкие места с гарантированным уровнем жизни и соцгарантиями.



Александр Безденежных