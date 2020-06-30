Депутаты краевой думы проголосовали против «зимних» детей войны

Коллеги рангом повыше не поддержали инициативу собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района о внесении изменений в закон Хабаровского края № 340 «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан». Совгаванцы по обращению своих избирателей из Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов просили пересмотреть временные границы, которые определяют статус детей военного времени.

Законодательство о детях военного времени в России не однозначно. На федеральном уровне такой закон не принят до сих пор, в регионах – их 30 – решают по-своему. К примеру, в Удмуртии статус детей войны получили граждане РФ, родившиеся до 1 января 1946. Похожий временной период — в Тверской, Курской, Ульяновской областях.

В законе Хабаровского края дается такое определение: «Дети военного времени – граждане, проживающие на территории края, родившиеся в период войн и боевых действий с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945». Эти старики получают единовременное пособие – 1000 рублей.

Те, кому повезло родиться после окончания Второй мировой, к примеру, 4 сентября 1945-го в категорию, на которую распространяются некоторые местные льготы, не попали. Разве это справедливо, рассуждали совгаванские ветераны: ведь «мамы этих детей носили под сердцем в военное время»? И, может, в юбилейный год сделать всем 75-летним подарок? Сколько таких, родившихся с сентября по декабрь 45-го в крае? 1952 человека.

При условии принятия изменений в бюджете края появилась бы цифра – 1 952 000 рублей, которую пришлось бы выделять на дополнительные единовременные пособия.

Возможно, поэтому, из экономии, краевая дума очень дружно голосовала против изменений: 21 депутат. Только пятеро были «за», двое воздержались. Ну, так по чисто формальному признаку, можно сэкономить и на тех, кто родился с 1927-го по 1936-й. Ведь в законе черным по белому написано – «родившиеся в период войн и боевых действий». В том же законе отсчет начинается с 36-го, с Испании.