«Вирусная» безработица уходит в Хабаровске

По данным пресс-службы мэрии краевого центра, в Хабаровске еженедельно регистрируются 79 безработных.

«Последние семь дней наблюдается положительная динамика: если в течение двух предыдущих месяцев число официально зарегистрированных безработных еженедельно возрастало на 500-600 человек, то за минувшую неделю число зарегистрированных безработных составило всего 79 человек», — расскаазала замначальника городского управления экономического развития Елена Гаврина.

Раньше в Хабаровске наблюдался дефицит рабочей силы, а сейчас – напротив: вакансий меньше, чем их соискателей.

«На 25 июня было 5058 вакантных мест, что на 1382 единицы меньше числа безработных», — сообщила спикер.

Чтобы облегчить временно безработным хабаровчанам поиск нового места работы руководителям структурных подразделений администрации Хабаровска, имеющим подведомственные муниципальные предприятия и учреждения, поручено регулярно публиковать предложения о работе в них на официальном сайте Центра занятости населения.