Штраф за лесной шашлык — 5 тыс рублей

Правительство Хабаровского края предупредило жителей о пожароопасном сезоне и штрафах за костры в лесу.

Жара и сухие грозы могут стать причиной роста числа природных пожаров в Хабаровском крае. Об этом предупредили в краевом управлении лесами. В службе оперативно разработали планы по тушению новых очагов и усилили мониторинг. На выходных в рейды вновь выйдут проверяющие, которые будут отслеживать ситуацию в местах отдыха на природе.

«Впереди предстоит укороченная неделя и сразу несколько выходных. Люди поедут на шашлыки, на дачи. При этом на улице днем будет до +30 градусов. Любой окурок, тем более непотушенный костер, могут спровоцировать сильные пожары. Мы просим жителей соблюдать правила пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Сейчас в 14-ти районах Хабаровского края действует особый противопожарный режим, накладывающий ограничения на посещения лесов. С начала года в регионе уже произошло 340 пожаров на площади свыше 200 тысяч га. На утро 30 июня в крае действует 2 очага в Аяно-Майском и Охотском районах.

В патрули отправятся более 100 человек. Инспекторы будут контролировать ситуацию в лесах и пресекать нарушения. Так, за разжигание костров отдыхающие могут заплатить до 5 тысяч рублей. Наказание для должностных лиц, нарушивших закон, доходит до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы еще больше — до 500 тысяч рублей. Всего с начала года государственные лесные инспекторы уже провели около 1,5 тысяч рейдовых и патрульных мероприятия.