Вот так город!

«Я даже не представляла, что в нашем городе столько талантливых людей!» - написала в Instagram фестиваля «Весь Город. Онлайн» одна из подписчиц. Приятный комментарий. Но вот что говорит по этому поводу директор фестиваля Алла Джан-Ша:

«Если бы мы считали иначе, наверное, и не стали придумывать этот фестиваль. Хотя справедливости ради, замечу, «масштаб торжества» мы до конца не осознавали. То, что хэштеги #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн поставит на свои публикации больше трёх тысяч хабаровчан – это было только первое удивление. Потом, осознав, что все эти люди включились в фестивальное движение всего за полтора месяца, удивились снова. Ну а самое большое и самое приятное удивление состояло в том, что практически все, кто поучаствовал – действительно продемонстрировали истинный талант».

Фестиваль «Весь Город. Онлайн» появился, как альтернатива традиционному празднованию Дня Рождения города. Бушевала пандемия, люди сидели по домам, было ясно, что ни шествия, ни других массовых торжество ожидать не стоит, но при этом все понимали, что жизнь не застыла и что праздника хочется.

Ну что ж, тогда давайте смотреть, как можно отметить его в режиме онлайн? У всех есть соцсети, все что-то публикуют. И отдельные горожане, и организации. Давайте предложим им выбрать те из своих публикаций, которые могут развлечь хабаровчан в период изоляции, научить чему-то или просто оказаться полезными, поставить в них фестивальные хэштеги и таким образом стать участниками.

Потом по этим хэштэгам редакторы фестиваля отобрали лучшие, по их мнению, публикации и разместили их в соцсетях фестиваля. Уже оттуда Оргкомитет отобрал особо интересные публикации и разместил их на сайте, разделив по номинациям «Смотри», «Учись» и «Пользуйся». Ну и на завершающем этапе за публикации, размещённые на сайте, голосовало жюри. Плюс на сайте же, свои голоса за участников могли отдать и просто интернет-пользователи.

Перечислять всех победителей – слишком это долго. Проще посмотреть на сайте vesgorod.online.Скажем лишь, что всего награды от фестиваля получили 18 участников (9 горожан и 9 организаций) + 6 участников получили призы зрительских симпатий + было разыграно два спецконкурса.

Ну а среди победителей были и те, кто пел, и те, кто показывал спектакли, и те, кто учил йоге, фитнесу и производству мультиков. В общем, не перечислить.

Кстати о наградах. Часть из них – это были произведения местных дизайнеров (одежда и аксессуары), показавшие, что и в этой области у нас довольно талантов и ещё показавшие, что хабаровская сувенирка может быть по-настоящему крутой!

Фестиваль окончен. Остался сайт. Это не просто сайт. Ни много ни мало – это памятник эпохе. Виртуальное свидетельство того, как Хабаровск, не унывая и помогая друг другу, пережил непростую весну 2020.

До следующих фестивалей, друзья! Потому что проект «Весь город» только начинается. И мы очень надеемся, что дальше – будет не только онлайн.