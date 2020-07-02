Большинство жителей Хабаровского края поддержали поправки в Конституцию

За изменения в Основной закон страны проголосовали более 62% избирателей

В Хабаровском крае подвели итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля. В течение прошедшей недели свое мнение на участках для голосования выразили 435 994 жителей края. Это 44,2% избирателей.

«Если сравнивать явку с выборами Президента, то она в этот раз несколько ниже. Если с выборными кампаниями краевого уровня, то число избирателей, проявивших активность, несколько выше, – отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. – Все, кто желал проголосовать, проголосовали, жители края выразили поддержу инициативе Президента».

В региональной избирательной комиссии отметили беспрецедентность голосования в части соблюдения порядка и законности – на территории края не было зафиксировано ни одного нарушения законодательства. За чистотой процесса на участках следили порядка 1400 наблюдателей.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Хабаровского края, члена Общественной палаты РФ Андрея Белоглазова, никаких вбросов в ходе голосования наблюдатели не фиксировали, а на горячую линию общественной палаты поступил один звонок.

«Обратился один из жителей края, принимающий участие в голосовании и получивший так называемый «Золотой жетон». Он направил смс, участвуя в этой лотерейной акции, и с его номера мобильного телефона списали два рубля. Человек был крайне возмущен, что списали два рубля. Нарушение незначительное, не влияющее ни на явку, ни на процедуру голосования», – сообщил он.

Большинство проголосовавших в Хабаровском крае высказались за предлагаемые поправки – 62,28% (271 421 жителей региона). Против проголосовали 36,64% (159 666 человек).

Директор центра патриотического воспитания города Хабаровска Елена Ларионова рассказала, что поправки в основной закон страны она без колебаний поддержала.

«Как гражданин своего государства, я хочу, чтобы Россия продолжала оставаться неделимой, целостной и сильной страной. Страной, которой можно гордиться и в которой хочется жить. Сохранение суверенитета и исторической правды, истории и культуры нашего народа, а значит, и моей семьи – именно за эти ценности я и проголосовала», – отметила Ларионова.

Напомним, что традиционно самую высокую явку на голосовании в Хабаровском крае обеспечивают северные территории. Исключением не стало и голосование по поправкам в Конституцию – Аяно-Майский, Комсомольский, Тугуро-Чумиканский районы в этот раз показали явку свыше 70%.