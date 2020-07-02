Правительство Хабаровского края повышает тарифы за «коммуналку»

С 1 июля жители Хабаровского края будут платить больше за ряд коммунальных услуг. Так, на 4 процента повысится тариф на электроэнергию, отопление, горячую воду, снабжение населения природным и сжиженными газом. Холодная вода станет обходиться дороже на 2,6%, водоотведение – на 1,3%.

Если с 1 января 2020 года стоимость гигакалории тепловой энергии равнялась 1775 рублей, то после первоиюльского повышения эта сумма возрастет до 1846 рублей.

Определение окончательной стоимости отдельных видов коммунальных ресурсов — прерогатива региональных властей. В Хабаровском крае рост тарифов составит в среднем 4%. Тогда как, например, в Санкт-Петербурге эта цифра меньше – 3,8%. В Сахалинской области тарифы вырастут на 3,9%.

В социальных сетях новость о повышении цен за услуги ЖКХ вызвала множество негативных комментариев. Граждане возмущены тем, что зарплаты не увеличиваются такими же темпами, что и стоимость потребления коммунальных ресурсов

Между тем, в 2018 году в своей предвыборной программе тогда ещё кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал одной из своих целей указал снижение расценок за жилищно-коммунальные услуги. Однако уже на следующий год после избрания новый глава региона дважды подписывал постановление о повышении тарифов за «коммуналку». Кроме того, с 1 января 2019 года жителей Хабаровского края обязали платить комиссию за формирование коммунальных счетов для абонентов АО «ДЭК». Это пока единственный регион страны, где ввели подобное правило.

Игорь Кабанов