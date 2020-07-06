Хабаровские ТОРы отмечают пятилетний юбилей

В нашем крае действует три территории опережающего развития (ТОРа). Это «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск». Таким же престижным статусом, только со своим, «морским» названием (режим свободного порта) обладают Советско-Гаванский и Ванинский районы.

25 июня исполнилось ровно пять лет, как в Хабаровском крае открыли ТОРы. Сейчас статусом резидента в них обладают 90 предприятий, 35 из них уже наладили производство. Создано более 5 тысяч рабочих мест. В экономику региона инвесторы планируют вложить более 190 миллиардов рублей.

Широкие возможности

«Территории с особым правовым режимом открывают широкие возможности для бизнеса, - рассказывает Ирина Серова, директор УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока»). - В теории они призваны сделать бизнес более эффективным и конкурентоспособным на рынке. Сегодня 35 проектов из 90 уже реализованы – они начали производство. Первой запустилась компания «Технониколь Дальний Восток». Она уже вышла на проектную мощность и выпускает около 100 видов своей продукции».

Одним из самых интересных инвесторов является японская компания «Джей Джи Си Эвергрин». Они занимаются выращиванием овощей и зелени. Компания вложила в экономику Хабаровского края более миллиарда рублей и создала 120 рабочих мест.

«Прошлый год был показательный для региона, - продолжает Серова. - Потому что в Хабаровском крае было реализовано и запущено в производство 19 проектов. Это больше, чем в других субъектах Дальнего Востока. Одним из таких проектов стал Международный аэропорт Хабаровск, который ввел терминал внутренних авиалиний. Теперь он ежегодно может обслуживать более двух миллионов пассажиров».

Какие преимущества дает обладание статусом резидента территории опережающего развития? В первую очередь это налоговые преференции. Первые пять лет налог на прибыль составляет 0%, последующие пять лет – 12% (для «обычных» предпринимателей эта ставка составляет 20%). Существенно понижены страховые взносы (7,6% вместо 30%).

Также ТОР привлекательны для бизнесменов тем, что государство обеспечивает их инфраструктурой. В Хабаровске это площадки «Авангард» и «Ракитное». Площадка «Авангард» обеспечена транспортной инфраструктурой, площадка «Ракитное» - газоснабжением. Также ведутся работы по обеспечению площадки системой электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализацией и транспортной инфраструктурой. В сумме на обеспечение резидентов ТОР необходимыми коммуникациями выделено более 5 миллиардов рублей.

«Ёцубоси»

Подробнее остановимся на инвесторе «Джей Джи Си Эвергрин». Дело в том, что компания расширяет свой ассортимент. Она запустила производство японской земляники сорта «Ёцубоси», что в переводе означает «четыре звезды». Лишь недавно была закончена процедура регистрации необычного для нашей страны сорта этой ягоды. Для эксперимента и апробации высажено 3 тысячи кустов. Это небольшой объем, но инвестор планирует со временем увеличить производство.

«Площадь теплицы под землянику составляет 480 квадратных метров, - говорит Евгений Злодеев, специалист по выращиванию земляники. - Вегетативный период длится порядка 6 месяцев, остальное время мы получаем урожай. Это достаточно продолжительный срок выращивания, но такова особенность этого сорта».

Вес одной ягоды составляет 36-38 граммов. О нюансах возделывания земляники Злодеев знаком не понаслышке – он специально ездил в Японию, где проходил стажировку, чтобы стать экспертом в своей области.

Генеральный директор тепличного комбината Араи Казунори в свою очередь рассказал о трудностях, с которыми столкнулись представители компании «Джей Джи Си Эвергрин» в ходе регистрации «Четырех звезд».

«Так как «Ецубоси» является японским сортом, то для того, чтобы зарегистрировать его в России, сначала пришлось пройти испытания в самой Японии. Потом последовали испытания в России, и лишь затем мы начали собирать документы для дальнейшей регистрации. Для этого потребовалось около трех лет. Мы также учитывали момент, что это была первая регистрация сорта японской земляники в России, поэтому потребовалось много времени. Тем не менее, у нас есть свободные пять гектаров, поэтому я планирую, что 2,5 гектара мы засадим именно земляникой. Что касается преференций, то мы получаем административную помощь, налоговые и иные льготы», - продолжил Араи Казунори.

Через два года японский инвестор намерен построить новые теплицы. А небольшая партия уже взошедшей земляники нужна для того, чтобы понять, насколько сорт понравится жителям Хабаровска.

Игорь Кабанов